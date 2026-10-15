Bauarbeiten liegen offenbar vor dem Zeitplan

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Fünf Monate nach dem offiziellen Baubeginn sind die Arbeiten an der westlichen Umgehungsstraße von Temeswar/Timișoara bereits zu mehr als 25 Prozent abgeschlossen. Dies teilte das Regionale Amt für Straßen- und Brückenbau (DRDP) Temeswar mit. Da für die Bauausführung insgesamt 24 Monate vorgesehen sind, liegt das Projekt derzeit offenbar vor dem Zeitplan.



Besonders weit fortgeschritten sind die Erdarbeiten. Nach Angaben des DRDP wurden bereits mehr als 78 Prozent der Abtragungs- und Aushubarbeiten sowie knapp 46 Prozent der Aufschüttungen durchgeführt. Parallel dazu wird der Untergrund unter anderem durch den Einbau von Steinsäulen stabilisiert.



Auch beim Bau der Brücken und Überführungen gibt es Fortschritte: Mehr als 85 Prozent der Betonpfähle sind bereits fertiggestellt. Die Herstellung von über 600 vorgefertigten Trägern läuft ebenfalls. Bei den Durchlässen sind die Fundamente zu mehr als 92 Prozent fertiggestellt. Gleichzeitig werden Telekommunikationsleitungen und andere Versorgungsanlagen verlegt.



Mit dem Bau des noch fehlenden westlichen Abschnitts des Temeswarer Umgehungsrings ist das türkische Unternehmen NUROL Inșaat beauftragt. Der Vertrag wurde im Januar 2025 unterzeichnet und hat einen Wert von 1,41 Milliarden Lei ohne MwSt. bzw. rund 340 Millionen Euro einschließlich MwSt. Finanziert wird das Vorhaben über das rumänische Verkehrsprogramm 2021–2027.



Nach Verzögerungen beim Baubeginn wurden die eigentlichen Arbeiten erst im Frühsommer dieses Jahres aufgenommen. Seitdem schreitet das Projekt zügig voran: Im Juli lag der Baufortschritt bei acht Prozent, im August bei 13 Prozent und im September bereits bei über 20 Prozent. Mittlerweile wird an allen zehn Brücken und Überführungen entlang der Trasse gearbeitet. Für die Fertigstellung der Westumfahrung sind insgesamt zwei Jahre Bauzeit vorgesehen.