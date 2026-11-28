Von: Dan Cărămidariu

Arad – Der Bau der rund 120 Kilometer langen Schnellstraße zwischen Arad und Großwardein/Oradea soll im Frühjahr 2027 beginnen. Bei einem rumänisch-ungarischen Regierungstreffen am Donnerstag in Battonya wurden konkrete Termine für den Beginn der Arbeiten an den drei Bauabschnitten vorgestellt. Zugleich berieten Vertreter beider Länder über den Anschluss an das ungarische Schnellstraßennetz und eine neue grenzüberschreitende Verbindung zwischen der Arader Kleinstadt Petschka/Pecica und der Kleinstadt Battonya im ungarischen Komitat Bekesch/Békés.

Nach Angaben des Arader Kreisratsvorsitzenden Iustin Cionca (PNL) ist der Baubeginn für den ersten Abschnitt der Schnellstraße zwischen Großwardein und Salonta am 1. März 2027 vorgesehen. Der zweite Abschnitt von Salonta bis Chișineu-Criș soll am 1. April folgen, der dritte von dort bis Arad am 5. Mai. Die Termine wurden von Felician Cerneștean, einem Vertreter der Nationalen Gesellschaft für Straßeninfrastrukturverwaltung (CNAIR), bei dem Treffen bekannt gegeben. Für sämtliche Abschnitte wurden bereits Bauunternehmen ausgewählt. Die vertraglich vorgesehene Bauzeit beträgt jeweils 24 Monate.

Die Strecke ist in drei Bauabschnitte von 33,7, 39,7 und rund 47 Kilometern unterteilt. Hinzu kommen mehrere Anschlussstraßen, darunter eine 5,3 Kilometer lange Verbindung zur Nationalstraße DN 79 bei Salonta und ein 2,9 Kilometer langer Anschluss an das Industrie- und Gewerbegebiet Arad-West. Über das ungarische Schnellstraßennetz soll die Verbindung künftig auch Anschluss an die Schnellstraße M44 (diese führt derzeit von Kecskemét nach Békéscsaba und soll über Gyula bis zur rumänischen Grenze fortgesetzt werden) und die Autobahn M5 (Budapest – Szeged) erhalten.

Bis zum tatsächlichen Baubeginn sind allerdings noch administrative Fragen zu klären. So wird für den zweiten Abschnitt derzeit die Umweltgenehmigung hinsichtlich der vorgesehenen Bodenentnahmestellen überarbeitet. Dort soll das für den Straßenbau benötigte Erdmaterial gewonnen werden. Das Vorhaben befindet sich damit weiterhin in der Vorbereitungsphase, auch wenn die Bauunternehmen bereits feststehen.

Ein weiteres Thema des Treffens war eine neue Straßenverbindung zwischen Petschka und Battonya. Die geplante Trasse soll rund 14 Kilometer lang sein, davon zehn Kilometer auf rumänischem und vier auf ungarischem Staatsgebiet. Vorgesehen ist außerdem ein Anschluss an die Autobahn zwischen Nadlak/Nădlac und Arad. Die neue Straße könnte den Weg zwischen den beiden Nachbarorten erheblich verkürzen und den grenzüberschreitenden Verkehr erleichtern. Dieses Projekt befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Der Arader Kreisrat will zunächst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um die voraussichtlichen Kosten zu ermitteln. Cionca forderte die ungarische Seite auf, parallel dazu eine entsprechende Untersuchung vorzunehmen. Erst auf Grundlage dieser Ergebnisse könne die technische Planung vorangetrieben werden.

Nach Auffassung des Kreisratsvorsitzenden ist dabei Eile geboten. In absehbarer Zeit sollen die Bedingungen für neue europäische Förderprogramme veröffentlicht werden. Ohne rechtzeitig vorbereitete Unterlagen bestehe die Gefahr, eine weitere Förderperiode zu verpassen. Cionca bezeichnete sowohl die Schnellstraße Arad-Großwardein als auch die Verbindung nach Battonya als wichtige Vorhaben für die wirtschaftliche Entwicklung und den Austausch zwischen den Grenzregionen.

An dem Treffen nahmen neben Vertretern der zuständigen Ministerien und Straßenbaugesellschaften beider Länder auch Kommunalpolitiker und Vertreter mehrerer westrumänischer Kreisverwaltungen teil. Erörtert wurde zudem die Anbindung der geplanten Schnellstraße zwischen Sathmar/Satu Mare und Oar an das ungarische Straßennetz.