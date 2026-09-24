Baumstriezel-Festival und Herbstmarkt in Sankt Georgen

Kronstadt – Am Wochenende findet in Sankt Georgen/Sfântu Gheorghe im Kreis Covasna, rund 30 Kilometer von Kronstadt/Brașov entfernt, das Baumstriezel-Festival zusammen mit dem Herbstmarkt statt. Im Stadtzentrum werden von Freitag, dem 25. September, ab 16 Uhr, bis Sonntag, dem 27. September, bis 22 Uhr, szeklerische Kürtöskalács (Baumstriezel) angeboten.



Im Rahmen des Festivals wird jener Baumstriezel prämiert, der nach traditionellen Techniken gebacken ist und den authentischen Geschmack modern interpretiert. Zudem gibt es eine Auszeichnung für eine kreative Neuentwicklung des Gebäcks. Im Rahmen der achten Auflage des Festivals werden Verkostungen, Konzerte, Workshops für Kinder, Begegnungen mit lokalen Handwerkern sowie Sonderprogramme zur Bewahrung und Förderung der lokalen Traditionen angeboten.