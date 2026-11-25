Staatspräsident Nicușor Dan hat am Dienstag im Cotroceni-Palast den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan empfangen, wo im kleinen Kreis über die Intensivierung der strategischen Partnerschaft der beiden Länder diskutiert wurde. Es ist der erste offizielle Besuch eines armenischen Premiers seit 2011. Auf dessen Agenda standen außerdem Treffen mit Premier Luca Niculescu und Senatspräsident Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

Bukarest (ADZ) – Präsident Nicușor Dan hat am Dienstag den Premierminister Armeniens, Nikol Paschinjan, im Cotroceni-Palast empfangen. Dabei wurde eine gemeinsame Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen Rumänien und Armenien unterzeichnet. In der anschließenden Pressekonferenz bezeichnete Dan den Besuch als „sehr wichtig“, er habe „bedeutende Perspektiven der Kooperation eröffnet“. Dan bekräftigte Rumäniens Unterstützung im Bemühen Armeniens um eine Annäherung an die EU. Man habe über wirtschaftliche Zusammenarbeit, inklusive im Bereich IT, sowie über die Sicherheit und Konnektivität im Südkaukasus gesprochen. Die Stabilität im Kaukasus liege stark im Interesse Rumäniens.



Paschinjan betonte die Bedeutung der Häfen Rumäniens als Zugang Armeniens zu europäischen Märkten, nachdem in den letzten Monaten traditionelle Handelsbeziehungen weggebrochen seien. Auch im Bereich regenerierbare Energien, Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie im Tourismus lägen gute Chancen für eine Kooperation, erklärten beide. Auch eine Kooperation im Bereich Verteidigung und Cybersicherheit sowie ein Austauschprogramm für Wissenschaftler und Studenten wurde thematisiert.