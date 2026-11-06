Begegnung mit dem deutschen Regisseur Patrick Büchting in Temeswar

Von: Andreea Oance

Temeswar – Der deutsche Regisseur Patrick Büchting war in dieser Woche zu Gast in Temeswar/Timi-șoara. Am Mittwoch stellte er seinen Debütfilm „Morgen irgendwo am Meer“ (2023) erstmals öffentlich in der Stadt vor. Außerdem leitete er einen Workshop zum Thema Filmemachen für Temeswarer Studierende. Die Begegnung wurde mit Unterstützung des Deutschen Kulturzentrums Temeswar und des Goethe-Instituts organisiert.

Auf die Filmvorführung im Victoria-Kino folgte ein Publikumsgespräch. „Wie kam es zur Verfilmung von Adriana Popescus Buch?“, „Wie wurde der Film während der Pandemie gedreht?“ und „Was kommt als Nächstes?“ – waren nur einige der Fragen, die das Publikum dem Regisseur im Anschluss stellte.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Adriana Popescu. Die Autorin rumänischer Abstammung wurde 1980 in Deutschland geboren. Ihr einfühlsames Buch erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte über vier Jugendliche, die nach dem Abitur gemeinsam mit dem Auto nach Portugal reisen. Dabei haben alle ihre eigenen Geheimnisse, Ängste und Träume im Gepäck.

Am Vormittag desselben Tages wurde der Film auch im Dachgeschoss der Fakultät für Kunst und Design an der West-Universität Temeswar gezeigt. Studierende der Fachrichtung Foto-Video sowie der Schauspielabteilung der Fakultät für Musik und Theater nahmen an der Begegnung teil. Im Anschluss waren sie zu einem Gespräch über das Kino, kreative Erfahrungen und Geschichten hinter den Kulissen sowie zu einem Workshop eingeladen.