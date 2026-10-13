Belgischer Investor erweitert Logistikstandort in Weidenbach

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Der belgische Unternehmer Jan Van Geet setzt seine Expansion in Weidenbach/Ghimbav fort. Van Geet ist Gründer und Eigentümer von VGP, einem auf Logistik- und Industrieimmobilien spezialisierten Entwickler. Das Unternehmen kauft Grundstücke, entwickelt darauf moderne Lager- und Logistikzentren und vermietet die Flächen anschließend an Unternehmen. Nun erwarb VGP weitere 4,4 Hektar im Industriegebiet von Weidenbach für rund 2,2 Millionen Euro. Geplant sind zusätzliche Grundstückskäufe, sodass die Fläche auf mehr als zehn Hektar wachsen soll. Insgesamt will VGP dafür über 5 Millionen Euro investieren. Die neuen Flächen sollen die Grundlage für eine weitere Erweiterung des Logistikstandorts bilden. In der Region besitzt VGP bereits 36,1 Hektar und hat im VGP Park Brașov mehr als 184.000 Quadratmeter vermietbare Lager- und Logistikflächen geschaffen.