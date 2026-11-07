Benefizkonzert für das jüdische „Muzeon“

Von: Klaus Philippi

Klausenburg – Geige, Akkordeon, Bassgeige, Klarinette, kleine Trommel und Schellenkranz – es gibt kein für jüdische Volksmusik bestens geeignetes Instrument, das in der vor bald schon 25 Jahren gegründeten Klezmer-Band „Mazel Tov” keine Spielerin oder kein Spieler beherrscht. Donnerstag, am 12. November, gibt sie abends um 19 Uhr in der „Casa Tranzit” ein Benefizkonzert für das nur noch bis zum 15. November im Kellerraum auf der Virgil-Fulicea-Gasse zur Besichtigung einladende „Muzeon“ zur Geschichte von Klausenburg/Cluj und Region in der Wahrnehmung der jüdischen Gemeinschaft. Denn zum nächstmöglichen Zeitpunkt im folgenden Jahr beabsichtigen die im Verein tätigen Gründer und künstlerisch, architektonisch wie historisch versierten Gestalter vom „Muzeon“, die Dauerausstellung endlich im neuen Lokal auf der Tipografilor-Gasse zu eröffnen. Israelische Lieder auf Hebräisch, Stücke sephardischer Prägung zum Singen von Texten auf Ladino und natürlich Klezmer-Hits sowie jiddische Weisen bringt die Band „Mazel Tov“ unter Leitung von Geiger Vasile Socea in die „Casa Tranzit“ mit. Vom Publikum erwartet wird die Einzahlung eines Spendenbeitrags von 35 Lei pro Person.