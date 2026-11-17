Von: Markus Kleininger

Die rumänische Börse drehte nach einer verlustreichen Vorwoche wieder ins Plus. Die wichtigsten Indizes legten im Durchschnitt 1,45 Prozent zu auf Wochensicht, angeführt wurden sie diesmal vom BETPlus mit seinem Wochenzuwachs von 1,67 Prozent auf 5021 Punkte. Mit Plus 1,64 Prozent (oder 43,67 Punkte) folgte ihm der Energiewerte-Index BET-NG, der noch in der Vorwoche die gesamte Börse in Tiefe gerissen hatte. Der Hauptindex BET legte auf Wochensicht 1,56 Prozent oder 529,56 Punkte auf 34.516,5 Zähler zu, der ROTX folgte ihm dicht mit plus 1,52 Prozent (+1175,96 Punkte auf 78.263,5 Punkte). Der Finanzwerte-Index BET-FI kam nur auf plus 0,83 Prozent (oder 936,91 Punkte) im Wochenrückblick. Genaugenommen überschritt jeder der fünf wichtigsten Indizes in der vergangenen Woche einen Schwellenwerte: Der BET schloss jenseits der 34.000-Punkte-Marke, der BETPlus überschritt die 5000-Punkte-Schwelle, der Finanzwerte-Index schaffte den Sprung von der 112.000- über die 113.000-Punkte-Marke, der ROTX-Index schloss jenseits der 78.000-Punkte-Schwelle und der BET-NG festigte seine Position jenseits der 2500-Punkte-Marke.



Emittenten unter Einfluss der Berichtssaison



Einige Emittenten sahen die Entwicklung ihrer Aktienkurse bedingt durch die angebrochene Berichtszeit. Trotz eines Rückgangs des Umsatzes in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 88,2 Millionen Lei erzielte der Hersteller von Gummibändern Artego SA (ARTE, 8,45 Lei, ISIN ROARTEACNOR4) einen Nettogewinn von 1,80 Millionen Lei, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 2,07 Millionen Lei ausgewiesen wurde. Die Aktie legte auf Wochensicht 27 Prozent zu und notiert aktuell 27 Prozent unter dem Allzeithoch von 11,5 Lei je Aktie. Damit waren ARTE-Papiere die Gewinner der Woche. Ihnen folgte der Erdölverarbeiter Rompetrol Rafinare S.A. (RRC, 0,535 Lei, ISIN ROPTRMACNOR5), dessen Aktien auf Wochensicht 23,3 Prozent zulegten. Womöglich spekulieren Anleger auf gute Quartalszahlen, der entsprechende Bericht ist für den 27. November anberaumt. Der Hubschrauberhersteller IAR SA Brașov (IARV, 31,3 Lei, ISIN ROIARVACNOR1) hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein starkes Ergebnis erzielt. Der Nettogewinn stieg auf 48,3 Millionen Lei und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum (20,8 Millionen Lei). Die Aktie legte mit plus 15,5 Prozent das drittbeste Wochenergebnis unter den 49 Gewinnern der Woche hin. 26 Unternehmen wiesen hingegen Kursverluste aus. Den einzigen zweistelligen Wochenverlust musste der Armaturenhersteller Armătura S.A. (ARM, 0,53 Lei, ISIN ROARMAACNOR7) hinnehmen: minus 16,5 Prozent. 14 Emittenten schlossen die vergangene Woche unverändert.



Aktienumsätze gehen im Wochenvergleich zurück



Umsatzmäßig wurden in der vergangenen Handelswoche knapp 179 Millionen Lei weniger mit Aktien umgesetzt als noch in der Vorwoche. Knapp 20 Prozent des Wochenumsatzes entfielen auf Aktien des Stromerzeugers Societatea Energetică Electrica S.A. (EL, 50,1 Lei, ISIN ROELECACNOR5), der somit den ersten Platz in der wöchentlichen Umsatzrangliste belegte. Platz zwei ging an Banca Transilvania S.A. (TLV, 37 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) mit 53,5 Millionen Lei Wochenumsatz, was 19,3 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht. Platz drei belegte in der vergangenen Woche OMV Petrom S.A. (SNP, 1,31 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) mit 32,25 Millionen Lei (11,6 Prozent). Alle drei genannten Emittenten gehörten zu den Gewinnern der Woche.



Anleger sparen wieder etwas mehr



Der Rückgang der Aktienumsätze könnte auch etwas mit der neuesten Anleihenemission des rumänischen Finanzministeriums zu tun haben. Die November-Ausgabe, deren Zeichnungsfrist am vergangenen Freitag abgelaufen ist, hat 1,48 Milliarden Lei (in Lei und Euro zusammengerechnet) in die Staatskassen gespült. Dies ist der höchste Betrag seit der Mai-Ausgabe in diesem Jahr. 338 Millionen Lei wurden für Lei-Anleihen ausgegeben, 214 Millionen Euro wurden in Euro-Anleihen investiert. Die Laufzeiten lagen bei 2, 4 und 10 Jahren für Lei-Anleihen, mit Zinsen von 6,6, 7,15 und 7,75 Prozent p. a., Euro-Anleihen wurden mit Laufzeiten zwischen 3 und 10 Jahren und Zinsen von 4,5 Prozent beziehungsweise 6,6 Prozent, jeweils p. a., ausgegeben.



Devisen



In der vergangenen Woche zogen Euro und US-Dollar wieder beide in dieselbe Richtung – nämlich nach oben. Beide Leitwährungen stellten den Leu unter Druck, die europäische Gemeinschaftswährung legte auf Wochensicht 0,009 Lei oder 0,1685 Prozent zu und stoppte nur sehr knapp vor der 5,35-Lei-Schwelle. Der US-Dollar legte 0,063 Lei oder 1,3 Prozent zu auf Wochensicht und schloss recht kurz vor der 4,85-Lei-Grenze. Gestern kostete zu Beginn des Handelstages ein Euro 5,3498 Lei, während ein US-Dollar 4,8428 Lei kostete.

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