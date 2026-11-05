Besuch der deutschen Botschafterin in Kronstadt

Von: Elise Wilk

Kronstadt – Die deutsche Botschafterin, Angela Ganninger, hat am 3. und 4. November Kronstadt besucht. Ziel der Reise war es, die kulturellen, bildungspolitischen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Rumänien in der Region Siebenbürgen weiter zu vertiefen. Botschafterin Ganninger hat verschiedene Institutionen besucht, die eine Schlüsselrolle in der deutsch-rumänischen Zusammenarbeit einnehmen, wie das Deutsche Forum und das Deutschen Kulturzentrum. Ein Schwerpunkt der Reise lag auf der Bildung: Besuche an der Deutschen Berufsschule und am Johannes-Honterus-Nationalkolleg haben die Bedeutung der beruflichen Qualifizierung und der deutschen Sprache für die deutsch-rumänische Zusammenarbeit unterstreichen. In Gesprächen mit Vertretern des Deutschen Wirtschaftsklubs (DWK) und deutscher Unternehmen sowie einem Besuch des deutschen Automobil-und Industriezulieferers Schaeffler wurden die bilaterale Wirtschaftskooperation am Standort Kronstadt sowie die Bedeutung von innovativer industrieller Fertigung thematisiert.