Bierfestival am Wochenende

Von: Raluca Nelepcu

Temeswar – Das Hamei-Festival (auf Deutsch: Hopfen-Festival) findet von Freitag, dem 2. Oktober, bis Sonntag, dem 4. Oktober, auf dem Vorplatz des einstigen Dan-Păltinișanu-Stadions in Temeswar/Timișoara statt. Konzerte, handwerklich gebrautes Bier, ein Vergnügungspark und Angebote für Familien stehen auf dem Programm. Das Gelände ist täglich von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.



Eine der Hauptattraktionen ist ein mobiler Vergnügungspark mit mehr als 20 Fahrgeschäften und Attraktionen für unterschiedliche Altersgruppen auf über 7500 Quadratmetern. Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um den größten mobilen Vergnügungspark, der bisher in Rumänien aufgebaut wurde.



Die Hauptbühne befindet sich in einem rund 3000 Quadratmeter großen Zelt. Am Freitag treten KuKy (17 Uhr), Cristi Dumitrașcu (18 Uhr), White Mahala (19 Uhr), Damian Drăghici und Taraful cel Mare (20.30 Uhr) sowie Bosquito (22 Uhr) auf. Das Samstagsprogramm bestreiten Alex Erdodi (17 Uhr), Dan Ciotoi & Generic (18 Uhr), Ilinca (19.30 Uhr), E-an-na (20.45 Uhr) und Connect-R (22.15 Uhr). Am Sonntag folgen VDJ Sniper (17 Uhr), Țapinarii (18 Uhr), Taraful de la Vărbilău (19 Uhr), Subcarpați (20.30 Uhr) und Azur (22.15 Uhr).



Auf der zweiten Bühne, der „Timiș Stage“, präsentieren sich Ensembles aus dem Kreis Temesch. Jeden Abend beginnen dort um 19 Uhr Retro-Discopartys. Verschiedene Brauereien bieten ihr Bier auf der „Aleea Artizanală“ an. Mehr als 20 Foodtrucks sorgen für das gastronomische Angebot.