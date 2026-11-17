Bukarest (ADZ) – Die Zentralbank rechnet zum Jahresende mit deutlich höheren Preissteigerungen als bisher. BNR-Chef Mugur Isărescu kündigte am Montag eine Inflationsprognose für 2026 von 7,4 Prozent an. Für Ende 2027 erwartet die BNR eine Inflationsrate von 3,7 Prozent.



Hauptgrund für die Anhebung von ursprünglich 6,1 Prozent seien die gestiegenen Energie- und Kraftstoffpreise. Dazu hätten die erneuten geopolitischen Spannungen und die schlechteren Bedingungen auf den internationalen Energiemärkten beigetragen, erklärte Isărescu bei der Vorstellung des vierteljährlichen Inflationsberichts. Die Prognose beruhe auf Daten von Anfang November, als der Ölpreis bei mehr als 100 Dollar je Barrel gelegen habe. Inzwischen sei er auf rund 90 Dollar gesunken. Ob sich dieser Preis halten werde, sei allerdings auch noch ungewiss, sagte der Notenbankchef.



Die BNR geht im Kern davon aus, dass die Inflation im vierten Quartal 2026 vorübergehend wieder steigt. Isărescu rechnet jedoch für die Feiertage mit weitgehend stabilen Preisen oder Steigerungen im üblichen Rahmen. Übertriebene Preiserhöhungen seien nicht zu erwarten.Im dritten Quartal war die jährliche Inflationsrate deutlich gesunken. Dazu hätten vor allem günstige statistische Effekte beigetragen. Auch die stabilen Lohnstückkosten hätten die Abschwächung der Inflation unterstützt. Das Lohnwachstum bleibe trotz der Erhöhung des Mindestlohns moderat.



Ab dem ersten Quartal 2027 soll die Teuerungswelle wieder abflachen. Im ersten Quartal 2028 dürfte sie in den Zielkorridor der Nationalbank von 1,5 bis 3,5 Prozent zurückkehren.