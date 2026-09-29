Börse beschleunigt Abwärtstrend, der jetzt schon fünf Wochen anhält

Von: Markus Kleininger

Die rumänische Börse schloss die fünfte Woche in Folge mit Verlusten. Im Vergleich zur Vorwoche legte sie noch einen Gang zu, dem durchschnittlichen Minus von 0,99 Prozent stand nun ein durchschnittlicher Kursrückgang von 2,8 Prozent gegenüber.



So ging der Hauptindex BET auf Wochensicht um 3,17 Prozent zurück. Das entspricht einem Minus von 1037,19 Punkten. Der BETPlus verlor 148,08 Punkte, was einem Rückgang von 3,12 Prozent entspricht. Der Finanzwerteindex BET-FI stand mit seinem Minus von 2191,74 Punkten (minus 1,97 Prozent) noch am besten da. Der ROTX ging auf Wochensicht um 2,74 Prozent (oder 2022,71 Punkte) zurück und fuhr somit noch das zweitbeste Wochenergebnis ein. Der Energiewerte-Index BET-NG schließlich ging auf Wochensicht um 3,14 Prozent oder 78,85 Punkte zurück. Die Handelswoche startete mit Kursverlusten, der Tag danach brachte etwas Entspannung. Darauf folgten aber zwei verlustreiche Handelstage, bis sich die rumänische Börse am vergangenen Freitag schließlich aufraffte und im Durchschnitt um 1,14 Prozent zulegte.



Umsatz weiterhin rückläufig



Der Gesamtumsatz lag mit 447,1 Millionen Lei um 39,1 Prozent unter dem der Vorwoche. Eine Spitze gab es dabei am vergangenen Donnerstag, als 120,2 Millionen Lei mit Aktien umgesetzt wurden. Dreistellig wurde noch am Dienstag vergangener Woche gehandelt (113,93 Millionen Lei), ansonsten lag der Aktienumsatz im zweistelligen Millionen-Bereich. Der durchschnittliche Tagesumsatz lag somit bei 89,4 Millionen Lei, ein Rückgang um 39 Prozent gegenüber der Vorwoche.



Wenige Gewinner der Woche



Von den 89 am Hauptsegment der Börse gehandelten Emittenten konnten sich nur 17 über steigende Kurse in der vergangenen Woche freuen. Zwei von ihnen legten sogar zweistellig zu: Die Aktien des Hotelbetreibers SIF Hoteluri SA (CAOR, 1,84 Lei, ISIN ROCAORACNOR9) legten auf Wochensicht 10,2 Prozent zu; die Aktien des Herstellers von Betonfertigteilen Prebet SA Aiud (PREB, 2,18 Lei, ISIN ROPREBACNOR0) legten sogar 22,13 Prozent zu und erreichten in der vergangenen Woche ein neues 52-Wochen-Hoch.



Andererseits beklagten 61 Emittenten fallende Aktienkurse. Das Bauunternehmen PREFAB SA (PREH, 1,94 Lei, ISIN ROPREHACNOR7) verlor 10,2 Prozent des Aktienwertes, der Wert der Aktien des Maschinenbauer Mecanica Ceahlău (MECF, 0,108 Lei, ISIN ROMECFACNOR0) gingen um 11,47 Prozent zurück; die Aktien des Armaturenherstellers Armătura S.A. (ARM, 0,23 Lei, ISIN ROARMAACNOR7) verloren auf Wochensicht 12,88 Prozent. Härter traf es nur noch die Aktien des Konsumgüterherstellers Aquila Part Prod Com (AQ, 1,57 Lei, ISIN RO7066ZEA1R9) – minus 20,3 Prozent – und die des Lebensmittelerzeugers Cris-Tim Family Holding S.A. (CFH, 41 Lei, ISIN ROM2TZIHW2M4) – minus 25,18 Prozent.



Kapitalisierung im Abwärtstrend



Auch die Marktkapitalisierung – der Gesamtwert aller gehandelten Aktien – befindet sich auf dem Rückzug, was bei dem anhaltenden Abwärtstrend auch kaum verwunderlich ist. Die durchschnittliche Kapitalisierung ist seit der Handelswoche, in welcher der bisher höchste Stand registriert wurde (726,8 Milliarden Lei) um 7,05 Prozent auf 675,57 Milliarden Lei zurückgegangen. Gegenüber der Vorwoche (676,79 Milliarden Lei) beträgt der Rückgang allerdings nur 0,18 Prozent.



Devisen



Der Druck auf den rumänischen Leu nahm auch in der vergangenen Woche nicht ab. Euro und US-Dollar registrierten weitere Wertzuwächse. Die europäische Gemeinschaftswährung überschritt in der vergangenen Woche eine neue Schwelle bei 5,27 Lei und auch der US-Dollar festigte sich vorerst jenseits der 4,6-Lei-Marke. Auf Wochensicht legte der Euro mit 0,0074 Lei (oder 0,14 Prozent) zwar etwas weniger zu als in der Vorwoche; der US-Dollar stieg um 0,045 Lei (oder 0,98 Prozent). Montag startete der Euro bei 5,2718 Lei in den Handel, während der US-Dollar bei 4,6289 Lei lag.

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