Börse in zweiter Woche mit Plus, Aktie leidet unter überzeichnetem Rückkauf

Von: Markus Kleininger

Im Vergleich zur Vorwoche legte der Bukarester Aktienmarkt in der ersten vollen Handelswoche im Oktober noch eine Schippe drauf. Statt im Durchschnitt 2,2 Prozent zuzulegen, legten die wichtigsten Indizes der Bukarester Börse im Durchschnitt 2,8 Prozent drauf. Mit 3,4 Prozent führte der Energiewerte-Index BET-NG die Liste der Indizes an. Er legte auf Wochensicht 84,92 Punkte zu und schloss am Freitag bei 2583 Punkten. Mit nur etwas mehr als einem Prozentpunkt folgte ihm der ROTX-Index mit seinem Wochengewinn von 3,38 Prozent (2473,4 Punkte) auf 75.588,7 Punkten. Der Hauptindex BET schaffte auf Wochensicht nur 3,3 Prozent (oder 1069,55 Punkte) auf 33.400,5 Punkte und damit wieder über der 33.000-Punkte-Marke. Der BETPlus folgte mit einem Zuwachs von 3,2 Prozent (das entspricht 150,49 Punkten) auf 4837,1 Zähler. Der Finanzwerte-Index performte am schwächsten, legte er doch auf Wochensicht nur 0,73 Prozent (814,99 Punkte) und schloss am Freitag bei 112.604,1 Punkten.



Sonderdeal bringt Umsatzrangliste durcheinander



Der Aktienumsatz war vergleichbar mit dem der Vorwoche, es wurden 435 Millionen Lei mit Aktien umgesetzt. Die Reihenfolge der größten Umsatzbringer wurde allerdings von einem Sonderdeal vom vergangenen Mittwoch über 68,5 Millionen Lei mit Aktien des Stromerzeugers Premier Energy Plc (PE, 54 Lei, ISIN CY0200900914) durcheinandergewirbelt. Der brachte den Emittenten an die Spitze der Umsatzrangliste mit einem Wochenumsatz von 82,1 Millionen Lei, dahinter aber zeigte sich das gewohnte Bild: Banca Transilvania S.A. (TLV, 35,42 Lei, ISIN ROTLVAACNOR1) schaffte es mit einem Wochenumsatz in Höhe von 77,45 Millionen Lei auf Platz zwei. Auf Platz drei schloss der Erdgaserzeuger S.N.G.N. Romgaz S.A. (SNG, 17,62 Lei, ISIN ROSNGNACNOR3) mit einem Volumen in Höhe von 45,32 Millionen Lei. Der Treibstoffkonzern OMV Petrom S.A. (SNP, 1,234 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) kam in der vergangenen Woche auf Platz vier mit fast 45 Millionen Lei Wochenumsatz.



Erstaunlicherweise half der Run auf PE-Aktien dem Kurs nicht so sehr. Die Aktie ging auf Wochensicht um 1,46 Prozent zurück. Die anderen Umsatzbringer legten alle zu. Allen voran der Erdgaserzeuger, SNG-Aktien legten auf Wochensicht 6,4 Prozent zu. Die Aktien des Treibstoffkonzerns OMV Petrom legten fast 4 Prozent zu. Beide Aktien profitieren zum einen von steigenden Energieträgerpreisen vor der kommenden Winterzeit aber auch vom Milliardenprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer, von dem erste Produktionsoutputs im kommenden Jahr erwartet werden. Womöglich kaufen sich Anleger nun ein, bevor die ersten Kubikmeter Erdgas entnommen und verkauft werden – was den Wert der Unternehmen erhöhen und die Aktien teurer werden lassen dürfte. TLV-Aktien legten auf Wochensicht 2,07 Prozent zu.



Zahlreiche Gewinner, wenige Verlierer



Damit waren die drei Umsatzbringer Teil der 49 Emittenten starken Gruppe der Gewinner der Woche. Die größten Gewinner der Woche waren indes das Bauunternehmen Comelf S.A. (CMF, 4,54 Lei, ISIN ROCMBFACNOR6) und der Erdgasversorger S.N.T.G.N. Transgaz S.A. (TGN, 86,1 Lei, ISIN ROTGNTACNOR8) mit jeweils etwas mehr als 10 Prozent; der Gesundheitsdienstleister MedLife S.A. (M, 11,08 Lei, ISIN ROMEDLACNOR6) legte auf Wochensicht 11,36 Prozent zu. Größter Gewinner der vergangenen Woche war der Immobilienentwickler One United Properties (ONE, 34,8 Lei, ISIN ROJ8YZPDHWW8) mit einem Wochenplus von 16,4 Prozent.



Überzeichneter Rückkauf beschert Aktie nach Abschluss Kursverluste



Nur 24 Emittenten mussten in der vergangenen Woche mit rückläufigen Aktienkursen zurechtkommen. Den höchsten Verlust verzeichnete dabei das IT-Systemhaus Bittnet Systems SA (BNET, 0,115 Lei, ISIN ROBNETACNOR1), dessen Aktien auf Wochensicht 15,75 Prozent an Wert verloren. Schuld daran dürfte wohl ein stark überzeichnetes Aktienrückkaufangebot gewesen sein. Weniger als ein Drittel der angebotenen Aktien wurden dabei vom Unternehmen zum Rückkaufpreis von 0,175 Lei je Aktie zurückgekauft, mit dem Ziel, durch den Einzug der Aktien vom Markt das Stammkapital des Unternehmens zu reduzieren.



Devisen



Nach vier Wochen konnte sich die rumänische Landeswährung gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung mal entspannen und durchsetzen. Der Euro verlor auf Wochensicht 0,003 Lei oder 0,06 Prozent. Allerdings überschritt er am vergangenen Dienstag zum ersten Mal in der neueren Geschichte des rumänischen Finanzmarktes die 5,35-Lei-Marke. Ende der vergangenen Woche lag der Euro immer noch bei teuren 5,3414 Lei. Der US-Dollar hingegen spielte seine momentane internationale Stärke auch gegenüber dem Leu aus und legte auf Wochensicht fast 0,2 Prozent zu. Somit festigte er sich vorerst jenseits der 4,76-Lei-Marke und schloss am Freitag bei 4,7612 Lei.

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