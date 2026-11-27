Bukarest (ADZ) – Die Abgeordnetenkammer hat die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses genehmigt, der klären soll, ob PNL-Chef Ilie Bolojan für die am 14. November in Großwardein stattgefundene Hochzeit seiner Tochter rechtswidrig Ressourcen des Schutz- und Wachdienstes SPP beansprucht hat. Die vom unabhängigen Abgeordneten Dumitru Coarnă initiierte Maßnahme erhielt 146 Für-Stimmen, die meisten von PSD und AUR, 98 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen. Bolojan distanziert sich von den Vorwürfen: Die Maßnahme sei „politisches Mobbing“.