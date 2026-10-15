Bolojan trifft Botschafter aus EU-Ländern

Bukarest (ADZ) – Interimsregierungschef Ilie Bolojan hat am Mittwoch bei einem Treffen mit den Botschaftern der EU-Mitgliedstaaten und dem Vertreter der Europäischen Kommission in Bukarest für die Zusammenarbeit und die anhaltende Unterstützung der rumänischen Regierung gedankt. Bolojan stellte die Maßnahmen vor, mit denen die Regierung den Haushalt ausgleichen und strukturelle Schwächen beheben will. Ziel sei es, die Wirtschaft zu stärken und das Vertrauen der Unternehmen zu festigen. Angesichts der schwierigen internationalen Lage müsse Rumänien diesen Kurs fortsetzen. Zugleich gelte es, die Energieversorgung zu sichern und die Preise für die Bevölkerung bezahlbar zu halten. Ein weiteres Thema war die sich verschlechternde Sicherheitslage im Schwarzen Meer. Bolojan betonte, dass Rumänien eng mit Bulgarien und der Türkei zusammenarbeiten wolle, um die Sicherheit der Schifffahrt in der Region zu gewährleisten. Dabei verwies er auch auf die jüngsten Angriffe auf Handelsschiffe nahe Bulgarien und Rumänien.