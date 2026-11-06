Bombendrohungen auch am Flughafen Otopeni

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag sind am größten rumänischen Airport Henri Coandă in Otopeni mehrere Bombendrohungen gegen Flugzeuge eingegangen. Alle erwiesen sich letztlich als Fehlalarme, teilte der rumänische Nachrichtendienst SRI mit. Die Vorfälle gehören zu einer Welle von Drohungen, die am selben Tag in mehreren europäischen Ländern gegen fast 20 Flugzeuge gerichtet waren. Die Drohungen betrafen eine Maschine der niederländischen Fluggesellschaft KLM auf der Strecke Amsterdam–Tel Aviv, einen Flug der serbischen Staatsfluggesellschaft auf der Strecke Belgrad–Bukarest sowie ein Flugzeug von Wizz Air aus Mailand.



Im einigen Fällen entschieden sich die Piloten, die jeweilige Maschine untersuchen zu lassen.



Weitere Bombendrohungen richteten sich am selben Tag gegen mindestens 18 Flüge und Flughäfen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Polen und Spanien. Auch am Dienstag hatte es mindestens zehn weitere Fehlalarme gegeben. Zu mindestens einigen der Drohungen bekannte sich eine Organisation, die für einen „Männlichen Staat“ eintritt.