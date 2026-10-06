Brandopfer im Krankenhaus

Von: Laura Căpățână Juller

Kronstadt – Eine 29-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag, dem 4. Oktober, im ersten Stockwerk des Mârzescu-Pavillons des Kronstädter Kreiskrankenhauses in Folge eines Brands gestorben. Weitere 50 Patienten und medizinisches Personal mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Zwei medizinische Fachkräfte mussten aufgrund einer Rauchvergiftung medizinisch untersucht werden, verweigerten allerdings eine stationäre Aufnahme.



Laut einer Mitteilung des Katastrophenschutzes ISU waren ein Feuerwehrauto, ein Rettungswagen, ein Tragenwagen, zwei Krankenwagen und eine SMURD-Besatzung im Einsatz. Das Feuer, das nur am Bett der Verstorbenen ausgebrochen war, wurde schnell gelöscht. Die Brandursache wird noch ermittelt.



Die Strafverfolgungsbehörden haben in diesem Fall ein Strafverfahren eingeleitet, und die Ermittlungen werden unter der Koordination eines Staatsanwalts der bei dem Gericht in Kronstadt/Brașov angegliederten Staatsanwaltschaft fortgesetzt.