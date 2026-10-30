Buchmesse feiert Premiere in Großwardein

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Die Buchmesse „Bookfest“ kommt erstmals nach Großwardein/Oradea. Vom 5. bis 8. November verwandelt sich die Neologe Sion-Synagoge in einen Treffpunkt für Leser, Autoren und Verleger. Auf die Besucher warten Buchvorstellungen, Diskussionen und Begegnungen mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Kulturleben. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.

Vier Tage lang, jeweils von 10 bis 20 Uhr, bietet die Buchmesse ein vielfältiges Programm. Zu den angekündigten Gästen zählen der Philosoph und Verleger Gabriel Liiceanu, der Historiker Dennis Deletant sowie die Schriftsteller Radu Paraschivescu, Filip Florian, Doina Ruști und Tatiana Niculescu. Auch weitere Autoren, Kulturwissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden erwartet.

Neben den Begegnungen mit den Gästen dürfte auch das Buchangebot zahlreiche Besucher anziehen. In der Synagoge werden mehr als 30.000 Bücher präsentiert. Über 15 Verlage und Verlagsgruppen beteiligen sich an der Messe, darunter Humanitas, Polirom, ART, Corint, Litera und Trei. Für viele Titel sind Preisnachlässe und Sonderangebote angekündigt.

Organisiert wird die erste Ausgabe „Bookfest“ in Großwardein von der Kreisbibliothek „Gheorghe Șincai“ Bihor, Visit Oradea und dem Rumänischen Verlegerverband. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Kreisrat Bihor, der Stadtverwaltung Großwardein, Oradea Heritage sowie den Kulturzeitschriften „Familia“ und „Várad“ statt.

Mit der Premiere erhält Großwardein für vier Tage einen neuen literarischen Treffpunkt, der den Zugang zu Büchern erleichtern und den Austausch zwischen Autoren und Lesepublikum fördern soll.