Buchmesseeröffnung: Wunsch nach Dauereinrichtung

Von: Werner Kremm

Reschitza – Donnerstag (fast) Punkt 12 Uhr ist die Buchmesse „Gaudeamus Radio România“ im neuen Mehrzweckzentrum der Stadt am rechten Bersauufer eröffnet worden. Hunderte Interessenten – unter ihnen zahlreiche Schüler und Studenten – waren anwesend und der feierliche Rahmen wurde noch unterstrichen durch eine Jugendband, die zeitweilig sämtliche Gespräche zum Verstummen brachte. Immerhin sah man schon kurz nach Eröffnung zahlreiche Bücherfans mit vollen Einkaufstaschen in Richtung der Straßenbahnhaltestellen streben, was viele der Buchhändler und Verlagsvertreter zufrieden schmunzeln ließ.

Die Eröffnungsmoderation hat die Managerin der lokalen Radiosenders „Radio România Reșița“, Laura Sgaverdea, übernommen, die direkt auch ins Sendemikrofon sprach, denn Radio Reschitza hatte die Eröffnungszeremonie live übertragen. Sie stellte fest, dass zum Neuerfindungsprozess der Stadt, den alle miterleben, auch ein Revival der Kultur gehöre und meinte, dass solcherart großangelegte Buchmessen genau zum neuen Profil der Stadt passen. „Bei allen massiven Investitionen in die Stadterneuerung, bei allen Sanierungen und Renovierungen, brauchen wir auch die Kultur des Buches, also solcherart Möglichkeiten der Begegnung, wie sie eine Buchmesse bietet.“

Sie lud den Vizebürgermeister der Stadt, Daniel Mircea Călin, ans Mikrofon, der einen Text vom Blatt ablas. Allerdings vergass er nicht, zum Schluss die Vertreter des Nationalen Radiosenders zu versichern, dass die Stadt Reschitza bereit sei, auch im kommenden Jahr eine Buchmesse zu beherbergen und dass Reschitza immer dafür zu haben sein wird, derartige Vorhaben zu unterstützen. Gut klang und kam an das Folgende: „Im Dienst reden wir viel über öffentliche Investitionen und Arbeiten und was für die Stadt alles noch zu tun ist. Aber wichtig ist auch, was wir außerdienstlich tun und was uns in der Freizeit geboten wird. Wenn wir vom Dienst kommen oder aus den Schulen. Es zählt dann, wohin wir gehen könnten, was wir sehen könnten, was wir lesen könnten. Ausstellungen, Begegnungen mit Schriftstellern. Als Vater sage ich meinen Kindern, sie sollten mehr lesen. Ich frage mich aber zu selten, was ich ihnen dazu biete. Deswegen ist eine Buchmesse wie diese zu begrüßen und möglichst zur Dauereinrichtung zu machen. Ich lade alle Eltern und Großeltern der Stadt ein, auf diese Buchmesse mit Kindern und Enkeln zu kommen und diesen die Möglichkeit zu bieten, hier mal nach Herzenslust zu schmökern!“

Als Nächste wurde die Radio- und Kulturjournalistin sowie Theaterkritikerin Marina Constantinescu, die man zur Ehren-Vizepräsidentin der ersten großen Buchmesse von Reschitza gekürt hatte, ans Mikrofon gebeten. Sie sprach frei, sehr freundlich und überschwänglich dankbar gegenüber den Veranstaltern, erklärte sich beeindruckt vom neuen Mehrzweckzentrum der Stadt, von der Atmosphäre der Veranstaltung („Als ob wir uns in einer modernen Kulturfabrik befänden!“). „Ich weiß sehr wohl, was es an Schweiß und Arbeit kostet, so etwas auf die Beine zu stellen. Ich bin überwältigt. Bleiben Sie alle offen und neugierig, denn ich bin überzeugt, dass nur Offenheit und permanente Neugier uns hilft in diesen schwierigen Zeiten. Bücher fördern Offenheit und stille Neugier.“

Zuletzt gab die Moderatorin dem Ehrenpräsidenten der ersten Reschitzaer Buchmesse, Prof.Dr. Rudolf Gräf, das Wort. Dieser kam mit vorbereitetem Papier, steckte es aber inmitten seiner frei begonnenen Rede in die Tasche und sprach frei über die charakter- und moralformende Rolle des Lesens und des Buches im Leben eines Menschen, „vor allen in Zeiten wie jene, die wir heute leben müssen“. Gräf, gebürtiger Reschitzaer und ein guter Kenner der Geschichte der Stadt, sprach von der Intellektualität des Personals der Reschitzaer Werke, sowohl auf höherer Ebene – mit Persönlichkeiten wie Constantin Diaconovici und Ludwig Vinzenz Fischer – als auch über den ausgeprägten Bildungshunger der Reschitzaer Arbeiterschaft, die schon früh durch die Gewerkschaften Leihbibliotheken schufen und die Leselust gezielt förderten. So kam es, dass Reschitza zu einer Stadt wurde, deren Bevölkerung ein hohes Bildungsniveau aufwies, wenn auch nicht unbedingt durch Schulzeugnisse nachweisbar. Er unterstrich auch die Rolle der heutigen Kulturmamager der Stadt, die parallel zur urbanistischen Neuerfindung der Stadt ihr ein neues kulturelles Gesicht geben. Und wies auf die Wiedergeburt des Museums des Banater Montangebiets hin, das heute nicht nur generalüberholt und saniert ist, sondern sich auch eine beachtenswerte Rolle im Kulturleben der Stadt erarbeitet hat, seit dort eine neue Managerin aktiv ist. Zweitens betonte er, dass durch die Fusion der Reschitzaer Hochschule mit der UBB Klausenburg Reschitza auf die vordersten Ränge der Hochschulbildung Rumäniens gerückt ist. Zuletzt appellierte Gräf an die Bereitschaft aller Kulturschaffenden, die europäischen Werte zu verteidigen, „die Werte jenes Europa, das lange Vorbild war fürs Denken, für Bildung und Kultur, für Wohlstand und Zivilisation – das aber bedroht ist aus zwei Richtungen – aus dem Osten/Russland mit seiner territoriell-ideologischen Unersättlichkeit, und aus dem Westen vermittels Herunterspielung und Ver-Dealung gerade jener Werte, die Europa lebens- und liebenswert machen. Bücher helfen uns dabei, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, Gutes zu fördern, Böses zu meiden, Lüge von Wahrheit, Kompetenz von Inkompetenz zu unterscheiden. Durchs Lesen von Büchern gewinnen wir die Ruhe und Gelassenheit, die uns erwartenden Versuchungen der kommenden Jahre zu überstehen.“

Die erste Reschitzaer Ausgabe der Buchmesse Gaudseamus dauert bis Sonntag, 16 Uhr und kann täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr besucht werden.