Buchvorstellung „Wir sind hier für die Stille“

Von: Aurelia Brecht

Hermannstadt – Für Mittwoch, den 14. Oktober um 17 Uhr, lädt das Erasmus-Büchercafé in Hermannstadt/Sibiu zu einer Buchvorstellung mit der Autorin Dorothee Riese ein. Ihr Roman „Wir sind hier für die Stille“ erschien 2024 und wurde im selben Jahr für den Literaturpreis Fulda nominiert.



Der Roman erzählt die Geschichte der knapp sechsjährigen Judith, die in den neunziger Jahren mit ihren Eltern von Deutschland nach Rumänien auswandert. Das Ziel der Familie ist ein abgelegenes Dorf in Siebenbürgen, am Fuße der Karpaten. Dort soll Judith in einer Welt frei vom Kapitalismus und in einer ursprünglichen Gemeinschaft aufwachsen. Im neuen Wohnort trifft sie auf Menschen unterschiedlicher Ethnien, erlebt Geschichten, beobachtet und hört die neue Sprache. Bald stellt der Widerspruch zwischen mitgebrachter Utopie und vorgefundener Realität die Familie jedoch vor immer größere Probleme.



Die Lesung findet statt in Anwesenheit der Autorin. Veranstaltungsort ist das Erasmus-Büchercafé, in der Fleischergasse 40/Strada Mitropoliei 40. Der Eintritt ist frei.

