Bürgermeister wegen Korruption in U-Haft

Slănic Moldova (ADZ) – Benone Moraru, PSD-Bürgermeister der Kleinstadt Slănic Moldova, Kreis Bacău, sitzt wegen wiederholter Bestechungsannahme in U-Haft. Der Kommunalpolitiker wurde von Korruptionsjägern in flagranti erwischt, als er von einem lokalen Unternehmer ein Bestechungsgeld in Höhe von 6000 Euro annahm, der auf einen lukrativen Auftrag der Stadtverwaltung hoffte. Besagte Summe war laut Antikorruptionsbehörde DNA bloß eine Ratenzahlung gewesen – insgesamt kassierte Moraru 21.000 Euro Schmiergeld vom Bestecher. Der Bürgermeister wurde von DNA-Dezernenten festgenommen und wenig später einem Haftrichter vorgeführt.