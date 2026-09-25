Bukarest: Das Dimitrie-Petrescu-Haus soll konsolidiert werden

Von: Valentin Brendler

Bukarest – Das Rathaus des Sektors 1 in Bukarest möchte das Dimitrie-Petrescu-Haus konsolidieren. Dies wurde bei der vergangenen Gemeinderatssitzung mit 23 Ja-Stimmen und einer Enthaltung entschieden, so berichtet die Nachrichtenseite „Buletin de București“. Das baufällige, historische Gebäude soll zu einem Bildungs- und Kulturzentrum werden.



Aktuell ist das Haus – das im 19. Jahrhunderts an der Kreuzung von Strada Berzei und Calea Griviței erbaut wurde – in einem schlechtem Zustand. Über Jahre ist es immer weiter verfallen.



2025 wurde es von der Stadt, dem Sektor 1, gekauft und nun soll es nach 24 Monaten Arbeit in neuem Glanz erstrahlen – so ist jedenfalls der nun beschlossene Plan. Die zentrale Aufgabe ist die Konsolidierung, da das Haus erdbebengefährdet ist. Dabei gibt es aktuell zwei Optionen: eine minimale Renovierung, durch die das Gebäude in die seismische Risikoklasse Rs III eingestuft würde, und eine maximale, die Eingriffe zur Erreichung der Klasse Rs IV beinhaltet. Die finale Entscheidung ist noch nicht getroffen. Laut dem von Reportern des Buletin de București analysierten Beschlussentwurf belaufen sich die Kosten für die Arbeiten am Dimitrie-Petrescu-Haus auf 90.136.039,54 Lei (inkl. MwSt.). Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushalt des Bezirks 1.