Burzenländer Katharinenball: Eine alte Tradition wird wieder lebendig

Von: Matthias Roos

Nach den schönen gemeinsamen Erlebnissen beim Burzenländer Fasching gibt es in diesem Herbst einen weiteren Anlass, zusammenzukommen: Am Samstag, dem 28. November 2026, lädt der Burzenländer Katharinenball nach Neustadt (Cristian) ein. Von 15.30 Uhr bis etwa 20.30 Uhr erwartet die Besucher ein geselliger Nachmittag und Abend mit viel Live-Musik, Tanz und siebenbürgisch-sächsischer Tradition.

Der Katharinenball gehörte einst zum festen Jahreslauf vieler siebenbürgisch-sächsischer Gemeinden. Rund um den Katharinentag am 25. November wurde vor der besinnlichen Adventszeit noch einmal ausgiebig getanzt und gefeiert. Der alte Spruch „Kathrein sperrt den Tanz ein“ erinnert bis heute daran.

An diese Tradition möchten die Initiatoren in Neustadt anknüpfen und zugleich den Gemeinschaftsgedanken des Burzenländer Faschings fortsetzen. Das Fest soll Menschen aus allen Burzenländer Gemeinden zusammenbringen – Familien mit Kindern ebenso wie Senioren, alte Bekannte und neue Freunde.

Für den musikalischen Rahmen sorgen die Jugendblaskapelle Kronstadt und die MusicLab Big Band. Mit einem abwechslungsreichen Live-Programm aus traditioneller Blasmusik, Walzer, Polka und bekannter Tanz- und Unterhaltungsmusik werden sie den Nachmittag und Abend gestalten.

Daneben sind Beiträge aus den Burzenländer Gemeinden ausdrücklich willkommen. Ob Volkstanzgruppe, siebenbürgisch-sächsische Mundart oder ein anderer kleiner Kulturbeitrag – das Programm soll durch die Gemeinschaft bereichert werden.

Besonders herzlich sind alle Gäste eingeladen, ihre siebenbürgisch-sächsische Tracht zu tragen. So soll ein farbenfrohes Fest entstehen, bei dem unsere kulturellen Wurzeln sichtbar und erlebbar werden. Selbstverständlich sind auch Gäste ohne Tracht herzlich willkommen.

Eine weitere Besonderheit ist die geplante gemeinschaftliche Bewirtung. Für den Nachmittag sind selbst gebackene Kuchen und traditionelle Spezialitäten willkommen. Am frühen Abend soll ein buntes Angebot hausgemachter Brotaufstriche entstehen. Wer bereitet die beste Zacuscă zu? Welches alte Familienrezept begeistert die Gäste besonders? Ein kleiner Wettbewerb mit Prämierung der beliebtesten Spezialitäten ist vorgesehen. Auch Bohnenaufstrich oder andere leckere Aufstriche werden hier zugelassen.

Damit kann jeder zum Gelingen des Festes beitragen – nicht nur auf der Bühne oder auf der Tanzfläche, sondern auch mit einem Rezept, einem Kuchen oder helfenden Händen.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 8.11. in den Kirchengemeinden des Burzenlandes. Der Eintritt beträgt 50 Lei pro Person. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Kartenreservierung empfohlen.

Der Einlass beginnt um 15 Uhr, das Programm um 15.30 Uhr. Gegen 20.30 Uhr soll der gemeinsame Nachmittag und Abend ausklingen.

Die Veranstalter freuen sich nicht nur über zahlreiche Gäste, sondern auch über Rückmeldungen von Kirchengemeinden, Ortsforen, Tanzgruppen, Familien und Einzelpersonen, die sich an der Gestaltung beteiligen möchten.

Denn der Burzenländer Katharinenball soll vor allem eines werden: ein Fest der Gemeinschaft für die Gemeinschaft.

Anmeldung von Beiträgen:

Matthias Roos, Telefonnummer/WhatsApp 0749 664972 und E-Mail: office@matthiasroos.eu

