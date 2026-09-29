Buslinie 56 fährt künftig die ganze Woche

Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Seit Samstag, dem 26. September, fährt die RATBV-Linie 56 zwischen Roman und dem Friedhof Micșunica nicht mehr nur am Wochenende, sondern von Montag bis Sonntag. Gleichzeitig wurde die Strecke bis zum Kreisverkehr an der Kreuzung der Zizinului-Straße mit der Timițul Sec Mare verlängert, um insbesondere das Viertel Uzina 2 besser anzubinden. Auf der Strecke werden unter anderem die Haltestellen Gemenii und Remus Răduleț bedient. Zwei morgendliche Fahrten sind speziell auf Schüler abgestimmt: um 7.10 Uhr ab Micșunica und um 7.40 Uhr ab Roman. Sie erleichtern den Schulweg zwischen Uzina 2 und Astra.