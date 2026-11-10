Călin Georgescu bald AUR-Chef?

Bukarest (ADZ) – Erste Rechtspopulisten wollen den zurzeit in U-Haft sitzenden Ex-Präsidentschaftsanwärter Călin Georgescu an der Spitze der AUR sehen. So sagte der AUR-Abgeordnete Muhammad Murad dem TV-Sender Realitatea, dass Georgescu längst „oberster Führer“ der Partei sei und der aktuelle AUR-Chef George Simion sich „fast täglich“ mit ihm in puncto Parteiangelegenheiten ausgetauscht habe. Von daher wäre es aus seiner Sicht „normal“, den 64-Jährigen zu bitten, den Parteivorsitz zu übernehmen, so Murad.