Caritas organisiert Solidaritätsaktion gegen Mobbing

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Unter dem Motto „Zünde eine Kerze gegen Mobbing an!“ veranstalten die Caritas-Vereine der Diözese Großwardein/Oradea am morgigen Donnerstag die Aktion „Eine Million Sterne für die Sicherheit der Kinder“. Die Veranstaltung findet von 17.30 bis 18.30 Uhr auf dem Unionsplatz (Piața Unirii), neben der St.-Nikolaus-Kathedrale, statt.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ausgabe steht das Thema Mobbing an Schulen. Die Problematik ist in Rumänien weit verbreitet: Laut Angaben der Salvați Copiii berichten 73 Prozent der Kinder von Mobbingvorfällen unter Mitschülern an ihrer Schule, während 58 Prozent entsprechende Erfahrungen innerhalb ihrer eigenen Klasse gemacht haben.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei Mobbing alle beteiligten Kinder betroffen sind: sowohl die Opfer als auch jene, die andere schikanieren, und diejenigen, die das Geschehen hilflos beobachten. Mit der Aktion wollen sie ein Zeichen der Solidarität mit Kindern setzen, die verspottet, geschubst, geschlagen oder ausgegrenzt werden.

„Eine angezündete Kerze kann das Leid nicht allein beseitigen, aber sie kann zeigen, dass wir Demütigungen nicht als normal hinnehmen und uns an die Seite der Betroffenen stellen“, erklären die Veranstalter. Jede Kerze solle eine Botschaft der Hoffnung vermitteln und dazu aufrufen, gemeinsam gegen Mobbing einzutreten. Kein Kind sollte Angst haben müssen, zur Schule zu gehen, wegen seiner Persönlichkeit gedemütigt werden oder mit seinem Leid allein bleiben.

Das Programm beginnt um 17.15 Uhr mit dem Eintreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Um 17.30 Uhr folgt ein musikalischer Beitrag von Enjoy Music, anschließend sind ab 17.40 Uhr Ansprachen vorgesehen. Um 18.10 Uhr wird auf Rumänisch und Ungarisch gebetet. Nach einem weiteren musikalischen Beitrag um 18.15 Uhr erteilen die anwesenden Bischöfe um 18.25 Uhr den Segen. Zum Abschluss sind alle Teilnehmenden eingeladen, eine Kerze als Zeichen der Solidarität mit nach Hause zu nehmen.