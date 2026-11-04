Carmen Puchianu liest im Erasmus-Büchercafé

Von: Roger Pârvu

Hermannsatdt – Im Rahmen der diesjährigen Tagung der Hermannstädter Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität, welche zwischen dem 5. und dem 7. November 2026 unter Motto „Deutsches literarisches und kulturelles Erbe im südosteuropäischen Raum“ stattfindet, wird den Literaturliebhabern auch eine Lesung mit der Kronstädter Schriftstellerin Carmen Elisabeth Puchianu angeboten. Puchianu liest aus ihrem im Februar dieses Jahres im Zuger Paramon Verlag erschienenen Buch „Albumbilder – Geschichten“.

„Die Texte spiegeln unbeschönigt, ironisch gebrochen die verquere Komik des Alltäglichen ebenso wider wie die größeren Zusammenhänge politischer Geografie-Aspekte rumänischer Lebensrealität, so wie man sie als deutschsprachig Schreibende aus unmittelbarer und bodenständiger Perspektive im heutigen Siebenbürgen erlebt und verdichtet.

Die Auseinandersetzung mit Themen, die ums Altern und Sterben sowie um Weiblichkeit und Körperlichkeit kreisen, verbindet die einzelnen Geschichten.

Der Erzähldiskurs folgt den Gedankengängen der Protagonistinnen, lässt assoziative Verbindungen und Zusammenhänge entstehen, die auf gegenwärtige und frühere gesellschaftliche Zustände im östlichen Kultur- und Sprachraum, zu dem Siebenbürgen gehört, hinweisen“, heißt es in der Beschreibung des Buches.

Die Lesung findet am Donnerstag, den 5. November 2026 um 19:00 Uhr im Erasmus-Büchercafé (Fleischergasse/str. Mitropoliei Nr. 30) statt. Der Eintritt ist frei.