Bukarest (ADZ) – Die Krankenkasse (CNAS) stellt ihr Projekt für eine multidisziplinäre onkologische Behandlung (sog. „tumor board“), publiziert auf deren Webseite, zur öffentlichen Debatte. Das Dokument regelt einen integrierten Investigationsansatz durch Spezialisten verschiedener Disziplinen wie Onkologie, Chirurgie, Radiologie, Pathologie, jener für bildgebende Verfahren und Molekularanalyse etc., für eine einheitliche Behandlungsempfehlung. Dadurch sollen redundante Investigationen und eine Hospitalisierung in dieser Phase vermieden sowie ein schnellerer Therapiebeginn ermöglicht werden.



Die multidisziplinäre Untersuchung soll als Dienstleistung in einem spezialisierten Ambulatorium eigenständig abgerechnet werden und sowohl Versicherten wie Nichtversicherten zur Verfügung stehen. Außerdem soll die häusliche medizinische und palliative Pflege für Versicherte auch durch Dienstleister aus den Nachbarkreisen ermöglicht und entsprechend geregelt werden.