Bukarest (ADZ) – „Die Renten für nächstes Jahr werden mit Sicherheit erhöht“, informiert die Leiterin der Nationalen Rumänischen Rentenbehörde (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, laut Agerpres. Der Prozentsatz könne jedoch erst nach Gesprächen mit dem Finanzministerium festgelegt werden, so Robu weiter. Sobald er feststehe, werde man die Erhöhung umgehend anwenden. Sie müsse jedoch auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit beruhen, die u.a. von der demografischen Entwicklung, der Beschäftigung, der Höhe der Beiträge und der Produktivität der Wirtschaft abhinge.