Von: Bernice Krech-Lițoiu

Kronstadt – Historischer Erfolg für den Eishockeyclub Corona Brașov/Kronstadt: Als erste rumänische Mannschaft hat sich das Team für die Endrunde des Continental Cups qualifiziert. Entscheidend war ein 5:1-Sieg gegen Gastgeber HC Asiago beim Turnier der Gruppe D in Italien. Nach Niederlagen gegen Herlev Eagles (1:2) und Nomad Astana (2:5) musste Corona das letzte Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Die Mannschaft von Trainer Hunor Strenk beendete die Gruppe schließlich auf dem dritten Platz. Zuvor hatte sich Corona in Estland mit drei Siegen den ersten Rang in der Gruppe B gesichert. Die Endrunde findet vom 14. bis 17. Januar 2027 mit sechs Mannschaften statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.