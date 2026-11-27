Brüssel/Bukarest (ADZ) – Präsident Nicușor Dan soll beim Tauziehen um den mehrjährigen Haushalt der Europäischen Union für den Zeitraum 2028-2034 offenbar eine Spitzenrolle spielen. In den Gesprächen mit den Nettozahlern – den sogenannten Frugals, die einen stärkeren Sparkurs anpeilen – wird Dan zusammen mit Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni die Verhandlungen im Namen der 17 Staaten in der Gruppe der Freunde der Kohäsion führen, wie aus Brüssel verlautete.Die Sparerfraktion, gebildet aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Schweden und Belgien, will den Haushalt um 250 Milliarden Euro kürzen, während die 17 darauf bestehen, dass weiterhin üppige Mittel für die Bereiche Kohäsion und Gemeinsame Agrarpolitik bereitgestellt werden.



Rumänien ist sich immerhin zumindest mit Deutschland einig, dass die Verhandlungen über den EU-Haushalt mit der Frage einer gemeinsamen Hilfe an die Ukraine verknüpft werden sollten – Deutschland habe recht, denn „wenn es im europäischen Haushalt, wo einige Zahler und andere Nutzer sind, um Solidarität geht, müssen wir über Solidarität auch in unserer gemeinsamen Außenpolitik reden“, sagte Präsident Nicușor Dan.



Das Thema Ukraine beschäftigte die Gipfelteilnehmer nicht nur aus Sicht des Haushalts. Informell schwinge die Sicherheit an der Ostflanke wohl in den Unterredungen mit, prophezeite Präsident Dan schon im Vorfeld. Mit dem von Polen angesprochenen Ansatz, russische Drohnen oder Raketen in der Ukraine abzuschießen, wenn deren Flugbahn auf einen NATO-Staat gerichtet ist, sei Rumänien nicht einverstanden. Dies könnte nach interner Bewertung der Rechtslage eine Kriegsbeteiligung bedeuten, sagte der Staatschef.