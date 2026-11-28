Von: Valentin Brendler

Das deutsche Schulwesen in Bukarest wurde dieses Jahr stolze 275 Jahre alt. Im Jahr 1751 wurde nämlich durch den Lehrer Peter Roth die erste deutsche Schule in der heutigen rumänischen Hauptstadt gegründet. Damals war die Schule ein kleine, konfessionelle Gemeindeschule in siebenbürgischer Tradition im Pfarrhaus der evangelischen Gemeinde direkt neben der noch heute stehenden evangelischen Kirche. Die Schule am selben Standort wuchs immer weiter, bis die Kommunisten den Komplex abrissen und große Wohnblöcke bauten. Doch auch heute, nach der Diktatur, gibt es die traditionelle Schule der deutschen Minderheit immer noch: Das deutsche Goethe-Kolleg ist geistiger Nachfolger des deutschen Schulwesens in Bukarest, dass nun bereits 275 Jahre existiert. Dieses Jubiläum muss natürlich gefeiert werden! Das fand die Schule, sowie das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (Lokalforum Bukarest) auch, weshalb die beiden gemeinsam einen Festakt im Sheraton Hotel organisierten.



Dafür haben die Organisatoren einige prominente Gäste eingeladen. Mit dabei waren unter anderem Sabine Maya Schlattner von der deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Maria-Daniela Stanciu (Vizebürgermeisterin von Sector 1) und natürlich auch die deutsche Botschafterin Angela Ganninger. Diese erklärte: „Wenn eine Bildungseinrichtung über fast drei Jahrhunderte hinweg nicht nur überlebt, sondern gewachsen ist und bis heute eine zentrale Rolle spielt, dann ist das kein Zufall. Es ist das Ergebnis von großem Engagement über viele Jahre hinweg.“ Darüber hinaus sagte sie, dass die Schule ein Ort der Beständigkeit in Zeiten des Wandels sei, in der die „Klassenzimmer zu Orten kultureller Verbundenheit und zu Orten deutsch-rumänischer Freundschaft werden“.

Dieser Aussage stimmt sicherlich auch der Schulleiter Sebastian Stoica zu. Er sagte bei der Begrüßung: „Von der Kirchenschule und bis zum heutigen Goethe-Kolleg hat sich vieles verändert. Die deutsche Sprache ist aber bis heute ein wesentlicher Teil unseres Schulalltags. In ihr entstehen Freundschaften und über sie bleiben viele unserer Ehemaligen mit der Schule verbunden!“



Die Menschen machen den Unterschied



Die Sprache und vor allem die Menschen sind entscheidend dafür, dass das deutsche Schulwesen bis heute fortbesteht, erklärt auch Lehrerin Prof. Cristina Popescu: „Was hält eine Schule über hunderte von Jahren am Leben, wenn Grenzen sich verschieben und politische Systeme wechseln? Die Antwort lautet (...) Menschen, die bereit sind, für diese Schule einzustehen, ob im Ministerium, in der Werkstatt, in der Kirche oder im Elternhaus.“

Genau dieser Tatendrang der Menschen hat auch dazu geführt, dass die Schule überhaupt damals, im Jahr 1751, gegründet wurde, erklärte der evangelische Stadtpfarrer Dr. Daniel Zikeli: „Als diese Bindungsgeschichte im Jahr 1751 ihren Anfang nahm, gab es noch keine Smartphones und keine Autos, aber schon jede Menge Tatendrang und den festen Willen, jungen Menschen eine gute Zukunft zu schenken.“

Auch deswegen freute er sich über das große „Familienfest“ der Schule. Dennoch, wollte er auch warnen: „Als die deutsche Schule von der Kirche gegründet wurde, hat die Kirche damit auch bestimmte Werte mitgegeben. Achtet in Zukunft darauf, dass die christlichen Werte erhalten bleiben, Mobbing und Drogen sollen in dieser Schule auch in Zukunft keinen Platz haben!“



Kritische Töne und Humor



Etwas kritische Töne schlug auch Dr. Alexandru Szepesi, Vertreter des Minderheitenschulwesens im rumänischen Bildungsministerium, an. Er sagte: „Als ich zu dieser Veranstaltung eingeladen wurde, fragte ich mich, welches die Gründe zum Feiern sein könnten, gerade heute, wo die Schule im Allgemeinen unter großem gesellschaftlichem Druck steht und die Berichterstattung überwiegend negativ war“. Szepesi, der selber Geografie am Goethe-Kolleg unterrichtet und zwei Kinder an der Schule hatte, kritisierte, dass manche Kollegen nicht an der Veranstaltung teilnehmen und außerhalb der Schule nicht so aktiv sind wie früher. Das aber habe die deutsche Schule immer ausgemacht. Dennoch freute er sich über das Jubiläum und gratulierte der Schule, der er sehr verbunden sei.

Zu herzlichen Lachern wurde das Publikum beim „Roast“ („Braten“) des Leiters der deutschen Spezialabteilung, Elmar Wulff, provoziert: Drei Schüler und zwei Kolleginnen haben in augenzwinkernden Reden über Wulff, der die Abteilung zeitnah verlassen wird, liebevoll und auch etwas bissig gescherzt. Er hat äußert schlagfertig und humorvoll kontra gegeben. Anschließend ordnete Wulff den „Roast“ ein: „Es ist gut, wenn man zwischendurch auch mal lacht! Wenn man über sich selbst lacht und über andere, wenn es nicht ganz so böse gemein ist. Aber das Wichtigste an der Veranstaltung war eigentlich, dass Sie erleben konnten, wie ich teilweise auch stellvertretend für die ganze deutsche Abteilung mehr oder weniger ernst gemeinte Kritik einstecken musste.“ Denn das sei laut ihm der Kern des Bildungsauftrages: dass man lernt, auch Menschen, die als Autoritäten verstanden werden, zu kritisieren.



Eine Rede in Versform



Abseits davon gab es auch eine besondere Rede von Christian Töpfer, dem Vorsitzenden des Regionalforums Altreich vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien. Das Besondere an seiner Rede: Sie war in Versform verfasst. Töpfer begann mit den Worten:

„Zweihundertfünfundsiebzig Jahr

das ist ein Alter, wunderbar!

Ein Mensch wär längst im Ruhestand,

die Schule aber hält noch stand!

Sie lehrt und lernt, sie schafft und strebt,

und zeigt uns täglich, dass sie lebt.

Sie hat so manchen Sturm bestanden

und stets zu neuer Kraft gefunden.“

In einem Vers verwies er auch auf die Rolle des Forums:

„Mal lädt die Schule freundlich ein,

mal darf das Forum Gastgeber sein.

Man kommt zusammen, singt und lacht,

und hat so manches Fest verbracht.“



Ein umfangreiches Programm



Und die Jubiläumsfeier war wirklich ein Fest: Es gab Chorauftritte von Schülern, einen Film der Oberstufe, ein Jubiläumsvideo, einen Tanzauftritt der Eichenwälder Musik-, Gesang- und Tanzgruppe und sogar ein kurzes Theaterstück des Gymnasiums. Dazu haben der Absolvent Michael Töpfer und die Schülerin Emma Pătrușcă in einem unterhaltsamen, interessanten und kurzweiligen Vortrag die Geschichte der deutschen Schule präsentiert. Nach dem Festprogramm im Hotel ging es außerdem in die Schule, wo es ein Buffet für die Gäste gab und die Feier ausklang.

Nur ein Moment an diesem Tag sorgte für Irritationen im Festsaal. Zu Beginn sang ein Kinderchor die Hymnen von Deutschland und Rumänien. Jedoch wurde fälschlicherweise die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen, welche seit 1952 offiziell und aus guten Gründen nicht mehr genutzt wird. Die aktuelle deutsche Hymne besteht aus der dritten Strophe des Deutschlandliedes von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der Schulleiter Sebastian Stoica bezog am Ende der Veranstaltung auf der Bühne dazu Stellung: „Für den Fehler zu Beginn möchte ich mich persönlich bei unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen entschuldigen, so wie bei allen anderen. Es ist auch wichtig, dass man diese Entschuldigung hier laut hört.“ - Auch dies eine wertvolle Lektion für die Schüler, die dem Gelingen des Festes keinen Abbruch tat: Fehler einzuräumen bedeutet nicht Schwäche, sondern Größe.