Von: Laura Căpățână-Juller

Mit ihren Händen schneidert die kleine Liliana ein buntes Röckchen für ihre Puppe. Die Schere ist noch groß und unhandlich, die Nadel sticht. Doch das hält das Mädchen nicht davon ab, weiter zu schneiden und zu nähen. Das Röckchen wird genauso, wie sie es sich vorgestellt hat, und die Puppe sieht prächtig darin aus.

So könnte man sich Liliana Șelaru als Kind vorstellen: als kleine Schneiderin und Modedesi-gnerin, die Kleider für ihre Puppen schuf. Oft schaute sie auch einfach ihrer Mutter zu, wenn diese mit der Nähmaschine einen Saum reparierte oder ein Kleidungsstück anfertigte. Dabei lernte sie erste Tricks, um ihre Ideen umzusetzen. Seither ist die Zeit vergangen, und das Mädchen ist Mathematiklehrerin geworden. Nach neun Jahren am Lehrerpult in Fogarasch und einer kurzen Zeit als Lehrerin an der 12er Schule in Kronstadt wechselte sie in den Verkaufsbereich eines ausländischen Unternehmens. Weitere neun Jahre später übernahm sie die Geschäftsführung der Honterusgemeinde. Auch dieser beruflichen Station widmete sie neun Jahre ihres Lebens.

„Ich habe diese Arbeiten gerne gemacht, aber sie waren nicht mein Traumberuf“, erklärt sie. „Meine Rolle ist es, Sachen einzuführen und aufzubauen. Danach suche ich nach etwas Neuem für mich, nach Entwicklung“. Nach diesen drei beruflichen Stationen stellte sie sich die Frage, was sie künftig wirklich machen wollte. So entschied sie sich mit Anfang 50, das zu tun, was ihr schon von Kindheit an Freude bereitete: Kleider zu entwerfen. Sie besuchte einen Unternehmerkurs, baute einen Geschäftsplan und verwirklichte ihren Wunsch von einem eigenen Atelier. „Es war sehr mutig von mir, aber ich habe es als Verheißung Gottes gesehen“.

Unikate aus hochwertigen Stoffen

Seit 2019 entwirft Liliana Șelaru Kleider für Kundinnen und Kunden, die maßgeschneiderte Kreationen aus hochwertigen Stoffen tragen möchten. Sie zeichnet die Modelle selbst und lässt ihre Entwürfe von ihrem erfahrenen Schneiderinnenteam umsetzen. An der Entwicklung der einzelnen Teile ist sie aktiv beteiligt.

Seide ist ihr Lieblingsmaterial: sie ist leicht, hautfreundlich und vielseitig einsetzbar. Besonders die Seidenpyjamas, Damenoberteile für den Alltag und elegante Kleider für besondere Anlässe finden großen Anklang bei ihrer Kundschaft. „Eine Kundin wollte ihrer Tochter und dem Schwiegersohn etwas Besonderes schenken. Die beiden sind gekommen, wir haben die Maße genommen und zu Weihnachten bekommen sie die Seidenpyjamas“. Șelaru zeigt die Details des Oberteils – den sorgfältig gearbeiteten Saum und die Qualität des italienischen Stoffs. „Wir versuchen hier, alles perfekt zu machen“, lächelt sie. Diesem Anspruch soll auch der Name ihres Ateliers gerecht werden: „Perfect Fashion“.

In ihrer Schneiderei ist sie von Textilien und Skizzen für neue Kleider umgeben, von Schneiderpuppen, Garn und eleganten Unikaten. „Das Nähen hat mich immer begleitet und ich lebe jetzt meinen Traum.“

H11, eine Messe für lokale Künstler

Ihre Begeisterung für das Nähen verbindet sich im Atelieralltag mit unternehmerischem Denken und neuen Ideen. „In diesem Nischenbereich muss man ständig kreativ sein, um kontinuierlich arbeiten zu können“, meint die Geschäftsfrau. Deshalb erweiterte sie ihr Angebot und stellt nicht nur maßgeschneiderte Produkte her, sondern hat auch eine Auswahl an fertigen Produkten wie Seidenpyjamas, Haargummis oder Schlafmasken zum sofortigen Verkauf. Darüber hinaus stellt sie ihren Arbeitsraum Designern zur Verfügung, die dort Prototypen zu eigenen Entwürfen anfertigen lassen möchten. Auch teilt sie ihre Leidenschaft für das Nähen im Rahmen von Nähkursen mit anderen.

Dass Liliana Șelaru gerne Neues aufbaut und Menschen zusammenbringt, zeigt sich auch in einem Projekt dreier Kronstädter Künstlerinnen, dem sie sich diesen Sommer anschloss und das sie unterstützt.: „H 11“, eine Messe für lokale Künstler. Diese soll eine Gemeinschaft von Künstlern und Handwerkern schaffen, in der sich alle miteinander vernetzen, einander unterstützten und künftig vielleicht gemeinsam Projekte machen.

In den Sommermonaten wurden bereits fünf „H 11“-Messen im Gang des Gebäudes am Apollonia-Hirscher-Platz 11 abgehalten. Touristen und Einheimische fanden an den Ständen nachhaltige handgemachte Produkte wie bunte Wollhausschuhe und -spielsachen, bemalte Porzellanglöckchen, einzigartige Tonkrüge oder außergewöhnliche Kragen mit Rüsche. Auch die Livemusik trug dazu bei, dass Leute anhielten und hineinschauten.

Doch soll diese Messe mehr als nur eine kommerzielle Veranstaltung sein. „H 11 ist eine Erfahrung, die unabhängige Kunstschaffende, Designer, Künstler und Besucher zusammenbringt, welche Qualität, Authentizität und Inspiration suchen”. Sie schafft einen Begegnungsort, wo man ins Gespräch kommt, die Geschichten hinter den Produkten erfährt und besondere, umweltfreundliche Geschenke entdeckt.

Weihnachtsmesse im LeseGarten

Nach den Sommerveranstaltungen soll hier nun auch ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Dieser ist für das letzte Novemberwochenende geplant und wird im LeseGarten abgehalten, der einzigen Buchhandlung in Kronstadt, die ein reiches Angebot an Büchern in deutscher Sprache anbietet. Der Bücherladen befindet sich im selben Haus mit dem Atelier am Hirscher-Platz 11.

Vom 28. November bis einschließlich zum 1. Dezember werden dort neben Büchern auch Weihnachtsdekorationen, Schmuck, Kleider oder Accessoires aus Glas oder Wolle angeboten. Livemusik und anregende Gespräche sollen für eine vorweihnachtliche Stimmung sorgen.

Auch wenn bald neun Jahre seit der Eröffnung der Werkstatt vergangen sind, denkt Liliana Șelaru diesmal nicht an einen Neuanfang. Anders als bislang in ihrem Berufsleben, will die Unternehmerin keine Änderung mehr machen. Sie möchte ihr Atelier, das sie sich von klein auf gewünscht hat, weiterhin führen und ihrer Kreativität hier freien Lauf lassen.

