Das (neue) Museum der Versprechen

Von: Arthur Glaser

Es sollte mehr werden als ein weiteres Gebäude am Somesch-Ufer: ein Ort, an dem Sathmar/Satu Mare seine jüngere Geschichte betrachtet – die Fabriken und die Zwangsindustrialisierung, den Zuzug tausender Menschen vom Land, die neuen Plattenbauviertel, aber auch die Entwurzelung, die der sozialistische Umbau mit sich brachte. Für Sathmar ist das geplante „Museum der Zwangsindustrialisierung und Entwurzelung“ deshalb ein kulturpolitisches Projekt mit hoher Symbolkraft.

Vier Jahre nach dem ursprünglichen Projektbeschluss ist ein Großteil der baulichen Arbeiten abgeschlossen. Doch die Entstehungsgeschichte ist auch eine Geschichte wechselnder Zeitpläne, aktualisierter Kosten und einer zeitlichen Lücke zwischen Gebäude, Ausstattung und institutionellem Betrieb.



Vom Projekt zur Baustelle



Die erste entscheidende Etappe begann im Juni 2022. Der Stadtrat genehmigte die Machbarkeitsstudie und die Einreichung des Projekts für eine Finanzierung aus dem Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan PNRR. Veranschlagt waren zunächst 31,96 Millionen Lei ohne Mehrwertsteuer, einschließlich Mehrwertsteuer knapp 37,98 Millionen Lei. Die Bauzeit sollte 30 Monate betragen.



Finanziert wird das Vorhaben über die PNRR-Komponente C11 „Tourismus und Kultur“, Investition I2 zur Modernisierung beziehungsweise Schaffung von Museen und Gedenkstätten. Der Finanzierungsvertrag wurde am 17. Oktober 2022 unterzeichnet. Laut jüngstem Projektbericht beträgt die nicht rückzahlbare Finanzierung 24,61 Millionen Lei; der Gesamtwert des Projekts wird inzwischen mit 38,01 Millionen Lei angegeben.



Das Konzept ist ambitioniert. Die Dauerausstellung soll die Besucher durch die kommunistische Industrialisierung führen und authentische Objekte mit digitalen Technologien verbinden. Geplant sind zudem Bereiche zur kommunistischen Zeit, zur Revolution von 1989 und zu den 1990er Jahren sowie Räume für Sonderausstellungen, Konferenzen, Workshops und Bildungsangebote.



Am 16. Juni 2023 wurde der Vertrag über Planung und Ausführung unterzeichnet. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium aus den Sathmarer Unternehmen Euras und Prodcad Business. Das Vertragsvolumen lag bei rund 38 Millionen Lei. Noch im Frühjahr 2023 war öffentlich davon die Rede gewesen, dass spätestens im Frühjahr 2024 mit der Ausführung begonnen werden sollte. Tatsächlich meldete die lokale Presse den Baubeginn erst am 6. Mai 2025.



Der Standort passt zur Geschichte des Projekts. Das Museum entsteht am rechten Somesch-Ufer am Kopf der Decebal-Brücke, auf dem Gelände eines ehemaligen Heizkraftwerks. Die stillgelegte Anlage war über Jahre ein Problemstandort. Nun soll ausgerechnet hier ein Haus entstehen, das die Folgen der sozialistischen Industrialisierung dokumentiert.



Das architektonische Konzept sieht einen länglichen Baukörper und einen rund 36 Meter hohen Turm vor. Ursprünglich war zudem eine Photovoltaikanlage mit rund 80 Kilowatt Leistung vorgesehen.



38 Millionen Lei – und was darin steckt



Die häufig genannte Summe von rund 38 Millionen Lei entspricht nicht den reinen Baukosten. In der 2022 beschlossenen Dokumentation wurden Bau- und Montagearbeiten mit rund 20,66 Millionen Lei ohne Mehrwertsteuer veranschlagt. Hinzu kamen Planung, technische Leistungen, Ausstattung und weitere Kosten.



Besonders interessant ist die Ausstattung. Erst im Februar 2026 schrieb die Stadt die Lieferung der musealen Ausstattung aus. Der geschätzte Wert lag bei 4,24 Millionen Lei. Gefordert wurden unter anderem Ausstellungsmöbel, Multimedia- und interaktive Technik sowie IT-Ausrüstung. Im Juli 2026 erhielt Horace Media den Zuschlag für 3,48 Millionen Lei; zwei Angebote waren eingegangen.

Damit stellt sich eine praktische Frage: Wie kann ein Museum seine Türen öffnen, wenn ein wesentlicher Teil der Ausstattung erst wenige Wochen zuvor vergeben wurde?



Die städtische Projektseite nannte den 31. August 2026 als Fertigstellungstermin und zugleich als Tag der geplanten Eröffnung. Ein am 28. August veröffentlichtes kommunales Kommuniqué erklärte die Umsetzung für den Zeitraum Oktober 2022 bis August 2026 für abgeschlossen.



Die Vergabedaten weisen jedoch als voraussichtlichen Abschluss der Lieferung der musealen Ausstattung den 23. September 2026 aus. Das bedeutet nicht automatisch, dass das Gebäude Ende August nicht fertig war. Es zeigt aber, dass zwischen einem fertigen Bauprojekt, einem vollständig ausgestatteten Museum und einem regulären Museumsbetrieb unterschieden werden muss.

Ein Museum braucht auch Menschen



Eine weitere Besonderheit wurde erst im September sichtbar. Die Stadt bereitete die institutionelle Einrichtung des Museums vor. Vorgesehen ist keine eigenständige Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit, sondern eine Struktur innerhalb des Verwaltungsapparats des Bürgermeisters. Als Sitz ist die Piața Roman² Nr. 9 vorgesehen.



Geplant sind zunächst zehn befristete Stellen für fünf Jahre: ein Museumsexperte, ein Historiker, ein Kurator, ein Museumspädagoge, ein Soziologe, ein Restaurator beziehungsweise Konservator, ein Systemingenieur, zwei Aufsichtskräfte und ein Kartenkontrolleur. Die Laufzeit orientiert sich an der Nachhaltigkeitsperiode des PNRR-Projekts.



Auch hier zeigt sich eine zeitliche Verschiebung: Ende August wurde das Bauprojekt als abgeschlossen gemeldet, während die organisatorischen Voraussetzungen für den späteren Museumsbetrieb am 20. September noch Gegenstand eines Beschlussentwurfs waren. Nach den derzeit öffentlich verfügbaren Unterlagen muss daher zwischen baulicher Fertigstellung und vollständiger institutioneller Inbetriebnahme unterschieden werden.



Mehr als Beton



Trotz dieser offenen Punkte wäre es zu kurz gegriffen, das Projekt allein an Zeitplan und Kosten zu messen. Sathmar besitzt eine stark vom 20. Jahrhundert geprägte industrielle Stadtstruktur. Fabriken und Werke der kommunistischen Zeit veränderten nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Größe, Architektur und soziale Zusammensetzung der Stadt. Die Projektunterlagen verweisen auf den massiven Ausbau von Industrie und Wohnvierteln in den 1970er und 1980er Jahren sowie auf den Zuzug von Arbeitskräften aus umliegenden Gemeinden.



Gerade darin liegt die eigentliche Bedeutung des Museums. Es soll nicht nur Maschinen und Produktionszahlen zeigen, sondern erklären, wie politische Entscheidungen eine Stadt verändert haben – und was davon bis heute sichtbar ist.



Geplant ist deshalb auch die Sammlung von Zeitzeugenberichten, persönlichen Dokumenten, Fotografien und Gegenständen aus der kommunistischen Zeit. Die im September 2026 vorgestellte Konzeption sieht ausdrücklich Oral History und persönliche Erinnerungen vor.



Damit wird das Museum selbst zu einem Stück Gegenwartsgeschichte. Es muss die sozialistische Industrialisierung weder verklären noch auf eine reine Geschichte von Repression und Entwurzelung reduzieren. Seine Aufgabe wird darin bestehen, zu erklären, warum Sathmar heute so aussieht, wie es aussieht – und warum viele Familiengeschichten der Stadt ohne diese Industrialisierung nicht zu verstehen sind.



Die eigentliche Prüfung beginnt jetzt



Ein Museum lebt nicht von Stahlbeton, einer spektakulären Fassade oder digitalen Bildschirmen. Es lebt von einer Sammlung, wissenschaftlicher Arbeit und der Fähigkeit, unterschiedliche und widersprüchliche Erinnerungen auszuhalten. Sathmar hat mit der neuen Einrichtung die Möglichkeit geschaffen, einen bislang wenig beleuchteten Teil seiner jüngeren Geschichte sichtbar zu machen. Jetzt muss sich zeigen, ob daraus tatsächlich eine funktionierende kulturelle Institution wird.



Der entscheidende Prüfstein wird deshalb nicht allein sein, ob das Gebäude rechtzeitig fertig wurde. Entscheidend ist, was die Besucherinnen und Besucher darin vorfinden: Welche Objekte wurden gesammelt? Wer erzählt die Geschichte der Industrialisierung? Welche Stimmen kommen zu Wort – und welche fehlen? Wie wird mit der Erfahrung derjenigen umgegangen, die für die Fabriken nach Sathmar kamen, und mit jenen, die ihre Dörfer, Arbeitsplätze oder sozialen Bindungen verloren?



Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, wird aus einem PNRR-Bauprojekt ein Museum.



Dann kann der Bau am Somesch-Ufer tatsächlich das leisten, was die Stadt seit 2022 verspricht: nicht nur an die Vergangenheit zu erinnern, sondern zu erklären, wie diese Vergangenheit die Gegenwart von Sathmar geschaffen hat.