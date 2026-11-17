Von: Nina May

Entgegen dem Mythos von „Hackerville“ zeichnet die jüngste Studie von Eurostat über Rumäniens IT-Kompetenzen ein ganz anderes Bild: Rumänien ist mal wieder Schlusslicht der EU-Statistik. Diesmal jedoch eher unerwartet, denn im IT-Bereich sind die Rumänen doch „gefühltermaßen gut“ – oder nicht? Erinnern wir uns an all die Medienberichte über herausragende rumänische Leistungen auf internationalen Robotik-Wettbewerben, von denen Schüler- oder Studententeams Medaillen nach Hause brachten.

Eine gezielte Recherche über die letzten vier Jahre bestätigt: In der Tat haben rumänische Schüler und Studenten eine bemerkenswerte Dominanz in der internationalen Robotik-Szene entwickelt und mehrere Weltmeistertitel bei prestigeträchtigen Wettbewerben gewonnen. Wie passen diese scheinbar widersprüchlichen Informationen zusammen? Und wo mögen die Ursachen liegen?

Rumäniens Spitzenleistungen nachgespürt



Bleiben wir beim Thema Robotik: In diesem Jahr hat Rumänien bei der „First Tech Challenge“ Weltmeisterschaft in Houston, USA – eine der bedeutendsten globalen Robotik-Meisterschaften für Schüler – einen historischen Vierfachsieg errungen: Rumänische Teams belegten auf dem weltweiten Podium die ersten vier Plätze. Das Team „Velocity“ aus Brăila wurde Weltmeister, den zweiten Platz holte „Heart of RoBots“ aus Buzău, den dritten Platz „Quantum Robotics“ aus Bukarest und den vierten „AiCitizens“ aus Focșani.



Außerdem gewannen zwei der Teams den renommierten „Inspire Award“, die höchste und prestigeträchtigste Auszeichnung, die ein Team bei Jugend-Roboterwettbewerben gewinnen kann. Dieser Preis wird nicht nur für einen schnellen oder gut funktionierenden Roboter vergeben, sondern die Jury bewertet das Team ganzheitlich nach dem Motto „More than robots“.In den letzten vier Jahren holte Rumänien außerdem zweimal den Weltmeistertitel mit dem Team „AI Citizens“ aus Focșani (2024) und dem Team „Delta Force“ aus Arad (2022).



Auch bei der Robotik-Olympiade „First Global Challenge“, an dem Nationalteams aus aller Welt teilnehmen, glänzen rumänische Mannschaften regelmäßig: Dieses Jahr gewannen in Incheon, Südkorea, fünf Schüler des Nationalkollegs „Ion C. Brătianu“ aus Pitești die Silbermedaille sowie den prestigeträchtigen „Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence“. Im Vorjahr holte das rumänische Nationalteam, vertreten durch das Team „Cyberpunk“ aus Turda, trainiert an der West-Universität Temeswar, in Panama-Stadt, Panama, die Goldmedaille im Gesamtwettbewerb mit einem Umweltprojekt namens „EcoGuardian“. Auch auf Universitätsebene erringen rumänische Studenten (insbesondere von der Politehnica Bukarest) fortlaufend Siege gegen die weltweite Konkurrenz: Das studentische Team „sySTEMatic Robotics“ gewann in der „Robotchallenge“ Peking 2025 zwei erste Preise in den Kategorien „Automatic Humanoid Sumo“ und „Mini Sumo“ sowie in diesem Jahr den zweiten Platz im „Mini Sumo“ und den dritten im „Humanoid Sumo“ gegen eine starke internationale Konkurrenz. Dasselbe Studententeam belegte dieses Jahr auch im Wettbewerb „Fibonacci International Robot Olympiad – Eurasia Championship“ in Antalya, Türkei, zwei erste Plätze.Auch im von der Politehnica Bukarest organisierten, jedoch stark international besetzten Großwettbewerb „RoboChallenge“ mit Teilnehmern aus über 30 Ländern gewannen rumänische Teams im November dieses Jahres insgesamt 15 Medaillen, darunter drei Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen, womit Rumänien den ersten Platz im Nationenranking belegte. Unbestreitbar gilt Rumänien im Bereich der Bildungsrobotik und angewandten Elektronik bzw. Programmierung mittlerweile als globale Supermacht, deren Schüler und Studenten sowohl in den USA als auch in Asien regelmäßig die obersten Podestplätze erklimmen.



Kontrastprogramm: Die Eurostat-Daten



Im harschen Kontrast dazu stehen die Ergebnisse der letzten Eurostat-Studie (2025), die kürzlich veröffentlicht wurde. Laut dieser belegt Rumänien im EU-Vergleich den letzten Platz, was die Verwendung von KI durch die breite Bevölkerung sowie durch Unternehmen betrifft. Genauer: 2025 nutzten nur 17,8 Prozent der 16 bis 74-jährigen Rumänen Instrumente der generativen KI – im Vergleich zu 32,7% im europäischen Mittel. Generative KI ist eine Technologie, die eigenständig neue Inhalte wie Texte, Bilder, Musik, Programmiercode oder 3D-Modelle erstellen kann, im Gegensatz zu traditioneller KI, die Daten lediglich analysiert, sortiert oder Muster erkennt. An erster Stelle im EU-Vergleich steht in dieser Disziplin Dänemark mit 48,4%.



Der Abstand Rumäniens zu den anderen 27 EU-Mitgliedsländern ist noch größer, wenn man den Einsatz generativer KI am Arbeitsplatz beleuchtet. Nur 5,2% der Rumänen nutzen sie im Job, im EU-Mittel sind es 15,4%. Und ebenfalls nur 5,2% der rumänischen Firmen mit über zehn Angestellten nutzen eine KI-Technologie, im Vergleich zu 20% im EU-Mittel.



Die Ursache liegt in den geringen Basiskompetenzen in Rumänien, erklärt Eurostat, und verrät, dass nur 31,8% der Rumänen über sogenanntes digitales Basiswissen (oder mehr) verfügen. Auch hierzu liegt unser Land am unteren Ende der Liste der 27; das europäische Mittel liegt bei 60,4%. In der Studie wird noch angemerkt, dass in allen Ländern eine direkte Korrelation zwischen digitalem Basiswissen und KI-Anwendung besteht.



Was NICHT die Ursachen sind...



Die Situation Rumäniens reflektiert nicht den generellen Stand der Entwicklung des Landes, heißt es in der Studie weiter, denn mehrere Länder mit geringerem nominalem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf (als Maß für die Kaufkraft) weisen einen höheren Prozentsatz an digitalen Kompetenzen und KI-Nutzung auf: Bulgarien, Griechenland, Lettland, die Slowakei und Ungarn. Griechenland etwa kommt auf nur 68% des mittleren BIP pro-Kopf der EU, im Vergleich zu Rumänien mit 78%, doch 44,1% der Griechen nutzen generative KI – sogar mehr als das Mittel der Europäer.



Auch Internet-Zugang, Alter oder Bildung liefern keine ausreichende Erklärung für das Phänomen: Von jenen Personen, die in den letzten drei Monaten das Internet nutzten, beträgt der Anteil der Nutzer generativer KI in Rumänien 19,1%, im EU-Mittel 34,8%. Die rumänische Jugend (16-24 Jahre) liegt bei der Nutzung generativer KI mit 44,1 Prozentpunkten im Vergleich zum EU-Mittel von 63,8 ebenfalls auf dem letzten Platz. Dasselbe gilt für rumänische Schüler und Studenten: Sie bilden das Schlusslicht der Länderliste, mit 55,5% im Vergleich zum EU-Mittel von 72%. Die einzige Kategorie, die dem europäischen Mittel nahe kommt, sind Rumänen mit höheren Studien (41% im Vergleich zu 49%).



Auch der Zuwachs an digitalen Fähigkeiten geschieht in Rumänien verzögert:



Zwischen 2021 und 2025 ist der Prozentanteil der Bevölkerung mit digitalen Basiskompetenzen von 27,8% auf 31,8% gestiegen – das EU-Mittel verzeichnet einen Anstieg von 53,9% auf 60,4%. Das europäische Ziel, in knapp vier Jahren, also bis 2030, auf 80% zu kommen, würde Rumänien bei diesem Rhythmus erst in 48 Jahren schaffen!



Im Falle der KI-Nutzung durch Unternehmen hat sich die Distanz zwischen Rumänien und dem EU-Mittel von 2021 bis 2025 sogar mehr als verdoppelt.



Kleine, stark geförderte Elite



Das eingangs genannte Paradox – spektakuläre Weltmeistertitel vs. mangelnde Basiskompetenzen – scheint auf eine sehr kleine, sehr begabte, hochmotivierte und stark geförderte Elite zu verweisen. So lassen sich einige Lyzeen und Universitäten in Großstädten wie Bukarest, Klausenburg/Cluj-Napoca, Temeswar/Timișoara oder Jassy/Iași als „Exzellenz-Inseln“ ausmachen. Dort treffen hochmotivierte Lehrer, private Sponsoren, oft aus der IT-Branche, und talentierte Schüler bzw. Studenten zusammen. Unter optimalen Förderbedingungen – die in der wirtschaftlichen Realität so offenbar nicht vorhanden sind – lassen sich Spitzenleistungen erreichen. Dem stehen die Mängel im allgemeinen Schulsystem, insbesondere im ländlichen Raum, diametral gegenüber: zu wenig (motiviertes) Lehrpersonal, veraltete Infrastrukturen, das Fehlen digitaler Lehrpläne.



Elite-Teams als Zugpferde nutzen



Der Erfolg bei Robotik-Wettbewerben ist stark von privaten Initiativen getrieben, z.B. der „Asociația Nație Prin Educație“ als Partner der „First Tech Challenge“. Diese kooperieren jedoch zunehmend mit dem Bildungsministerium, um die Begeisterung für Robotik-Clubs gezielt an Schulen in kleineren Städten und Dörfern zu tragen. So dienen die Elite-Teams als Zugpferde, um jüngere Schüler zu motivieren. Wenn ein staatliches Lyzeum einen Robotik-Club gründet, stellt die NGO den Schülern kostenlos ein vollständiges Starter-Kit zur Verfügung. Dazu gehören technische Grundkomponenten für Roboter, Werkzeugkästen, 3D-Drucker etc. Neben dem Designen und Programmieren des Roboters müssen die Schüler auch Sponsoren suchen.



„Nație Prin Educație“ hat auf diese Weise geschafft, Robotik aus der elitären Nische in Bukarest herauszuholen. Inzwischen nehmen über 220 Teams mit mehr als 5000 Schülern und hunderten Lehrern aus über 70 rumänischen Städten an den Programmen teil.



Statistik reflektiert Demografie



Die Eurostat-Statistiken reflektieren auch die Demografie Rumäniens: Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in ländlichen Gebieten und hat dort im Alltag wenig Berührungspunkte mit digitalen Werkzeugen oder KI.



Zwar ist die Bevölkerung im Vergleich zu anderen EU-Ländern nicht allzu stark überaltert, sie altert jedoch so schnell wie in kaum einem anderen Land! Gründe sind Brain Drain, Geburtenknick und mangelnde Zuwanderung – Faktoren, die sich in einer weiteren Verschärfung der digitalen Kluft niederschlagen könnten. Denn auch die ältere Generation nutzt kaum digitale Medien, außer soziale Netzwerke oder Messengerdienste, was in den Eurostat-Kriterien nicht als „digitale Kompetenz“ gewertet wird.



Zwei Seiten einer Medaille



Rumänien verfügt zwar über eine starke IT-Branche, doch arbeitet diese vorwiegend für den Export. Rumänische Softwareentwickler programmieren die KI- und Robotik-Systeme für den amerikanischen, deutschen oder asiatischen Markt. Das bedeutet, dass das technologische Know-how zwar im Land vorhanden ist, aber nicht in die lokale Wirtschaft oder die breite Gesellschaft einsickert. Während die großen Tech-Konzerne generative KI nutzen, sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die das Rückgrat der Wirtschaft bilden, bei der Einführung von KI und Cloud-Technologien eher zurückhaltend.Fazit: Die Robotik-Weltmeisterschaften und die Eurostat-Statistik widersprechen sich nicht. Sie zeigen nur zwei Seiten einer Medaille: Rumänien besitzt eine der kreativsten und leistungsfähigsten technologischen Eliten der Welt, kämpft aber gleichzeitig mit der Herausforderung, dieses digitale Wissen in die breite Gesellschaft zu tragen.