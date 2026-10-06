Das Stadtviertel, das seine Geschichten noch kennt

Von: Raluca Nelepcu

Es ist kurz nach elf Uhr an einem sonnigen Samstag im September. Die Hitze des Sommers hat nachgelassen, doch die Sonne steht noch hoch genug, um die Fassaden rund um den Avram-Iancu-Platz in warmes Licht zu tauchen. Vor der serbisch-orthodoxen Kirche hat sich eine kleine Gruppe versammelt. Zwei Stunden lang wollen wir durch die Mehala spazieren – nicht durch jenes Temeswar/Timișoara der repräsentativen Plätze und Jugendstilfassaden, das Besucher gewöhnlich zuerst kennenlernen, sondern durch ein Viertel, in dem die Stadt plötzlich niedriger, ländlicher und vielleicht auch ein wenig langsamer wird.

Der Rundgang „Mehala, descoperită prin literatură“ gehört zum Projekt „Timișoara All Around“. Mit dabei sind die Temeswarer Schriftsteller Borco Ilin und Goran Mrakic sowie der Fremdenführer Cristian Vancea und seine Frau Claudia (geb. Tănăsescu). Die Route führt vom Avram-Iancu-Platz bis zum Ocsko-Markt. Dabei soll die Mehala nicht nur über Jahreszahlen und Gebäude erzählt werden, sondern auch über Literatur. Ilin und Mrakic lesen unterwegs Texte, die mit diesem Teil der Stadt verbunden sind. So wird aus einem gewöhnlichen Spaziergang allmählich eine Wanderung durch mehrere Zeitschichten.



Drei Kirchen und viele Geschichten



Unser erster Halt ist die serbisch-orthodoxe St.-Nikolaus-Kirche. Von außen wirkt sie beinahe zurückhaltend. Doch kaum sind wir eingetreten, wird klar, wie viel Geschichte sich hinter ihren Mauern verbirgt. Der serbisch-orthodoxe Pfarrer Stoian Petrovici empfängt unsere Gruppe persönlich und führt uns durch das Gotteshaus. Das gedämpfte Licht, die Ikonen und das dunkle Holz der Ikonostase bilden einen starken Kontrast zum hellen Septembervormittag draußen.



Die Kirche ist ein historisches Denkmal der Kategorie A, erklärt der Geistliche. Gerade deshalb könne man hier nicht einfach renovieren, wenn irgendwo der Putz bröckelt oder eine Restaurierung notwendig wird. Für jeden Eingriff seien Dokumentationen und Genehmigungen erforderlich. Gerade habe die Gemeinde die Erlaubnis für die Renovierung des Äußeren erhalten.



Vieles im Inneren ist noch original. Der Pfarrer lenkt unseren Blick auf die Ikonostase und auf einzelne Darstellungen, darunter das Abendmahl. Auch der Fußboden stammt noch aus der ursprünglichen Ausstattung. Rund 900 Gläubige gehören heute zur Gemeinde. Ihre Aufgabe sieht der Pfarrer vor allem darin, dieses Erbe weiterzugeben: Man versuche mit allen Kräften, sagt er, „im wahrsten Sinne des Wortes zu konservieren, was uns hinterlassen wurde“.



Doch diese Kirche hat nicht nur friedliche Zeiten erlebt. Während der Revolution von 1848/49 wurde sie schwer beschädigt. Der Pfarrer zeigt uns noch heute erkennbare Spuren. Der Turm wurde nahezu vollständig zerstört, die ursprünglichen Glocken wurden abgenommen und eingeschmolzen. Auch die Wandmalerei litt erheblich. Heute beschäftigt die Gemeinde deshalb erneut die Frage, wie viel restauriert werden kann und wo eine Rekonstruktion notwendig wird.



Interessant ist auch die alte Ordnung des Kirchenraums. Der Pfarrer zeigt auf eine Abtrennung: Der vordere Teil sei traditionell die „Männerkirche“ gewesen, der westliche Bereich die „Frauenkirche“. Dort befindet sich eine weitere, kleinere Ikonostase. Solche Einzelheiten lassen eine Welt sichtbar werden, deren Regeln und Gewohnheiten heute fast vergessen sind.



Und die Kirche erzählt zugleich von der ethnischen Vielfalt der alten Mehala. Serben und Rumänen nutzten das Gotteshaus einst gemeinsam, bevor sich die orthodoxen Gemeinden Ende des 19. Jahrhunderts trennten. Selbst einzelne Ausstattungsstücke erinnern an diese gemeinsame Vergangenheit: Eine originale steinerne Ausstattung aus dem späten 18. Jahrhundert sei, erzählt der Pfarrer, von rumänischen Kaufleuten gestiftet worden.



Als wir wie-der ins Freie treten, stehen wir erneut in der hellen Septembersonne. Nur wenige Schritte trennen hier drei Gotteshäuser von-einander – die serbisch-orthodoxe, die rumänisch-orthodoxe und die römisch-katholische Kirche. Fast könnte man den Platz als eine kleine Zusammenfassung der alten Mehala betrachten: Serben, Rumänen, Deutsche und Ungarn lebten hier über Generationen nebeneinander und hinterließen ihre Kirchen, Häuser, Straßennamen und Geschichten.



Wir gehen hinüber zur großen rumänisch-orthodoxen Kirche. Die Mehalaer nennen sie gerne ihre „Kathedrale“, erzählt Fremdenführer Cristian Vancea, obwohl sie streng genommen keine Kathedrale ist, weil hier kein Bischof seinen Sitz hat. Ein wenig Lokalstolz darf eben sein.



1925 wurde der Grundstein für die monumentale Kirche gelegt. Und an dieser Stelle bekommt unser Spaziergang plötzlich königlichen Glanz: König Ferdinand und Königin Maria kamen persönlich in die Mehala. Vancea hat alte Zeitungen mitgebracht und zeigt uns Berichte über den Besuch. Der damalige Ablauf war minutiös geplant: Um 9.45 Uhr sollte das Königspaar in das damals „Principele Mihai“ genannte Viertel aufbrechen, um 10 Uhr waren das Te Deum und die Grundsteinlegung vorgesehen – und bereits um 10.20 Uhr ging es weiter.



Beim Blick auf die historischen Fotografien fällt vor allem eines auf: die Leere rund um die Kirche. Wo wir heute mitten in einem dicht bebauten Stadtviertel stehen, erstreckte sich damals ein weites, beinahe ländliches Gelände. Und plötzlich fällt es gar nicht mehr so schwer, sich die alte Mehala vorzustellen.



Eine „Mahala“, die keine türkische Mahala war



Cristian Vancea holt historische Karten hervor. Die moderne Geschichte Temeswars, erklärt er, beginnt in vieler Hinsicht nach der habsburgischen Eroberung von 1716. Die neue Festung wurde angelegt, rundherum blieb aus militärischen Gründen die Esplanade unbebaut, und erst jenseits davon entwickelten sich die Vorstädte.



Auch um den Namen „Mehala“ rankt sich eine hartnäckige Geschichte. Man hört immer wieder, das Viertel sei aus einer türkischen „Mahala“, einer Vorstadt aus osmanischer Zeit, hervorgegangen. Vancea widerspricht. Das damalige Temeswar habe sich nicht so weit nach Norden erstreckt. In diesem Gebiet habe sich vielmehr die Sommerresidenz beziehungsweise der Garten des Temeswarer Paschas befunden. Später entwickelte sich hier die Mehala.



Beim Weitergehen fällt mein Blick auf die Straßen. Was auf den ersten Blick wie ein etwas ungeordnetes Nebeneinander alter Häuser, neuer Bauten, Gärten und Höfe erscheint, beginnt eine Struktur zu bekommen. Manche der niedrigen Häuser tragen noch die Spuren einer Zeit, in der die Mehala eher Dorf als Großstadtviertel war. An einer alten Fassade wird auf eine historische Vermessungsmarke hingewiesen. Solche kleinen Zeichen verschwinden leicht unter neuem Putz oder einer Wärmedämmung. Wer nicht weiß, wonach er sucht, läuft daran vorbei. Denn gerade das ist die Mehala: ein Viertel, das seine Geschichte nicht auf großen Informationstafeln präsentiert. Man muss sie suchen.



Wo die Straßen Namen erzählen



Wir schlendern weiter durch die sonnigen Straßen. Es ist inzwischen Mittag geworden. Autos fahren vorbei, irgendwo steht ein Gartentor offen, hinter Mauern wachsen Bäume, vor den niedrigen Häusern liegen schmale Gehsteige, Hunde bellen aufgeregt hinter verriegelten Toren. Es ist Samstag, und das Viertel wirkt gleichzeitig belebt und gelassen.



In der Vuk-Karadzic-Straße übernimmt Schriftsteller und Journalist Goran Mrakic. Der Name führt uns in die serbische Kulturgeschichte. Vuk Stefanovi Karadzic war Sprachreformer, Philologe und Sammler serbischer Volksdichtung und spielte im 19. Jahrhundert eine entscheidende Rolle bei der Reform der modernen serbischen Schriftsprache. Plötzlich wird auch ein Straßenschild zu einem Stück Kulturgeschichte.

Dann stehen die beiden Autoren Borco Ilin und Goran Mrakic vor uns, schlagen ein Buch oder ihre Aufzeichnungen auf, und für einige Minuten gehört die Straße der Literatur. Autos, Häuser und Passanten bilden die Kulisse. Die Texte erzählen von Menschen und Situationen, von einer Stadt, die nicht aus Sehenswürdigkeiten besteht, sondern aus Erinnerungen, Eigenheiten und manchmal ziemlich schrägen Figuren.

Borco Ilin kennt dieses Temeswar ebenso gut wie Goran Mrakic. Beide schreiben in mehreren kulturellen Räumen und Sprachen. Ilin ist Schriftsteller, Kulturjournalist, Fotograf und Museologe, Mrakic Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber. In ihren Büchern erscheint Temeswar nicht als Postkartenstadt, sondern als gelebter Ort.



Kneipen, Geschichten und ein eigenes Schnapsglas



Dass Stadtgeschichte durchaus komisch sein kann, zeigt eine weitere Station. Aus einer Ausgabe der Zeitung „Drapelul Roșu“ von 1972 wird eine Meldung vorgelesen. Bei einer Kontrolle waren Angestellte mehrerer Gaststätten erwischt worden, weil sie bei den ausgeschenkten Getränken einige Milliliter unterschlagen hatten. Eine Verkäuferin soll Cognac und Rum um zehn bis 14 Milliliter zu knapp bemessen haben und musste sich dafür verantworten. Wo das passiert ist? In der Mehalaer Kneipe „Ogorul“, deren ungefähren Standort Cristian und Claudia Vancea zu identifizieren versuchen.



Doch hinter dieser Anekdote steckt mehr. Die Kneipen der Mehala waren Treffpunkte. Man trank, redete, kannte einander. Musiker spielten für die Gäste. Geschichten wurden weitererzählt. Und genau diese mündliche Erinnerung ist mindestens ebenso wichtig wie Jahreszahlen und Baupläne.



Endstation Ocsko



Langsam nähern wir uns dem letzten Ziel unseres Rundgangs. Nach Kirchen, alten Häusern und stilleren Straßen endet unsere Wanderung an einem Ort, der auf den ersten Blick kaum als touristische Sehenswürdigkeit durchgehen würde: dem Ocsko-Markt. Ohne solche Orte versteht man Temeswar nur halb, finde ich.



Ocsko ist Flohmarkt, Basar, Treffpunkt und Schatzkammer zugleich. Hier wechseln gebrauchte Werkzeuge, alte Bücher, Geschirr, Ersatzteile, Spielzeug, Orden, Schallplatten, Kleidungsstücke und Dinge den Besitzer, deren ursprünglichen Zweck manchmal wohl nur noch der Verkäufer kennt. Das Durchei-nander gehört zum Prinzip. Der Name selbst ist längst Teil des Temeswarer Wortschatzes geworden. Wer sagt, er gehe „zum Ocsko“, muss kaum erklären, wohin.



Auch literarisch ist der Ort längst angekommen. In Goran Mrakics „O beție cuantică“ wird ein Sonntag auf dem Ocsko zu einer Reise durch Gegenstände und Erinnerungen: Zwischen Gemüse, alten Abzeichen, Knöpfen und Spielzeug verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit.



Die Stadt hinter der Stadt



Auf dem Rückweg denke ich daran, wie selten man sich in der eigenen Stadt die Zeit nimmt, einfach durch ein Viertel zu gehen. Ohne Einkaufsziel, ohne Termin, ohne möglichst schnell von A nach B gelangen zu wollen.



Die Mehala eignet sich besonders gut für diese Art des Reisens vor der eigenen Haustür. Sie besitzt nicht die Geschlossenheit des historischen Zentrums, nicht die monumentale Eleganz der Inneren Stadt und nicht die Jugendstilpracht der Josefstadt. Ihre Schönheit ist weniger offensichtlich. Man findet sie vielleicht in einem alten Haus, das zwischen Neubauten überlebt hat. In drei Kirchen, die von verschiedenen Gemeinschaften erzählen. In einem Straßennamen, hinter dem sich europäische Kulturgeschichte verbirgt. In einem alten Zeitungsartikel über eine Mehalaer Kneipe. In den Geschichten zweier Schriftsteller, die mitten auf dem Gehsteig vorgelesen werden. Und schließlich zwischen den Tischen und Verkaufsständen des Ocsko.