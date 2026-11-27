Von: Eleonora Ringler-Pascu

Theater ist Reflex der menschlichen Existenz. Theater ist die Konfrontation von Bildern des Lebens mit der Realität des Lebens, ist ein Spiel, ein Hin und Her von Projektionen und Realität. Es ist unablässige Konfrontation von Ideal und Realität, es korrigiert unsere Illusionen. Es warnt: Was ich auf der Bühne des Lebens sehe, ist nicht das, was wirklich ist. Es gräbt tief unter der Oberfläche. Das Leben ist Wahnwitz und das Theater spiegelt das. Es produziert symbolische Bilder im Zusammenstoß mit dem brutalen Bild des Realen. Es versetzt das harte Wahre ins Plausible, führt es vor Augen, öffnet die Augen, die aus Schutz vor Schmerzhaftem blind sind. Es zeigt, was sein ‚möchte‘ und, im Gegenstoß, das, was ‚ist‘. Es ist ein fesselndes Erlebnis.” (David Esrig)



David Esrig, eine Koryphäe im Bereich des Theaters – Regisseur, Theaterwissenschaftler und Hochschullehrer, ein Erneuerer des rumänischen Theaters in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, eine charismatische künstlerische Persönlichkeit, die später die deutschsprachige Theaterlandschaft prägte, verstarb am 22. November 2026 im Alter von 91 Jahren.

David Esrig wurde am 23. September 1935 in Haifa geboren, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Rumänien. Er studierte Theaterregie am Institut für Theater- und Filmkunst in Bukarest, wo Lucia Sturdza Bulandra und Dina Cocea zu seinen Mentoren zählten.

Von 1959 bis 1961 war er Leiter des Studios für Schauspielkunst am Jüdischen Staatstheater Bukarest und arbeitete von 1961 bis 1968 unter der Intendanz von Radu Beligan am „Teatrul de Comedie“ als Regisseur. Er baute seine künstlerische Karriere in Rumänien auf, wo er mit bedeutenden Schauspielern zusammenarbeitete, darunter Gheorghe Dinică und Marin Moraru. Seine Tätigkeit am Komödientheater in Bukarest trug zur Etablierung einer neuen Regievision bei. Als Regisseur schuf er heute noch legendäre Inszenierungen, wie „Rameaus Neffe” oder „Troilus und Cressida”, die auf internationalen Festivals gefeiert wurden.

„Abgesehen von den großen Rollen auf der Bühne bleiben auch die großen Freundschaften bestehen. Marin Moraru und Gheorghe Dinică haben es mir ermöglicht, auf der Bühne das Bild jenes Theaters zu erschaffen, für das ich wohl geboren wurde. Sie haben dem rumänischen Theater ein ungewöhnlich lebendiges und geistreiches Verständnis für alles Menschliche verliehen, eine außergewöhnliche poetische Kraft von universellem Wert.” (David Esrig)

1973 verließ er aufgrund der harten Zensur und immer rigideren Diktatur Ceaușescus Rumänien, nachdem ihm zwei Inszenierungen, „Warten auf Godot” von Beckett und „Der Sturm” von Shakespeare verboten worden waren.

Er setzte seine Karriere in Frankreich und später in Deutschland fort und widmete sich sowohl der Regie als auch der Theaterpädagogik. 1975 wirkte er als Schauspieldirektor am Stadttheater Bern und am Stadttheater Essen sowie als freier Regisseur in München und Paris. In den achtziger Jahren arbeitete Esrig als freier Regisseur in München und hatte von 1976 bis 1979 einen Lehrauftrag an der Münchner Theater-Universität. 1995 gründete er die „Athanor Akademie für Darstellende Kunst“ (zunächst in Burghausen tätig, danach in Passau), um junge Schauspieler und Regisseure nach seinen ganzheitlichen Methoden auszubilden. Seit 2007 ist Esrig auch Koordinator der Privaten Theaterschulen des UNESCO-ITIChair-Programms gewesen.

Nach 1990 kehrte er oft nach Rumänien zurück und hielt Veranstaltungen, Konferenzen, Workshops und Gespräche mit der jungen Generation ab. Dabei brachte er die Erfahrung eines europäischen Theaters von großer Tiefe sowie eine Arbeitsweise mit, die vom Schauspieler nicht nur Talent, sondern auch Intelligenz, Bildung, Disziplin und die Bereitschaft zur Neuerfindung verlangte.

David Esrig, der sich mit der philosophischen Dimension des Theaters und der Erforschung der Bühnensprache beschäftigte, wurde maßgeblich durch seine Begegnungen mit Tudor Vianu und Gelu Naum geprägt – Persönlichkeiten, die zur Prägung seines intellektuellen und künstlerischen Universums beitrugen. „Das Theater erschien mir als eine Möglichkeit, eine Denkweise anzuwenden, die sich nicht unbedingt von der philosophischen unterscheidet. Ich betreibe lieber angewandte Philosophie. Ich habe versucht, einen ganzheitlichen Menschen zu schaffen. Der Körper soll genauso laut sprechen wie die Worte. Das versuche ich auch jetzt durch Experimente und gehe dabei sogar noch einen Schritt weiter. Ich wollte auch die verborgene Welt der Gedanken und Bilder der Figur darstellen. In uns läuft ständig ein Film ab. (...) Das ist die große Herausforderung. Und dann wird der Erkenntniswert des Theaters enorm.” (David Esrig)

Ilse Lauer widmet dem Theatermenschen das Buch „David Esrig und die Magie des Theaters“ (2023), in dem sie bedeutende Stationen seiner Karriere vorstellt. „David Esrig, geboren 1935, gehört zur sogenannten ‚goldenen Generation‘ rumänischer Theaterschaffender der sechziger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Während eines schmalen Zeitfensters ideologischer Lockerungen brachten sie formal mutige, oft brillante und inhaltlich wahrhaftige Inszenierungen auf die Bühne, die das heimische Publikum faszinierten, auch verstörten, jedenfalls in Bewegung hielten und auch jenseits der Grenzen, in Europa für Aufsehen sorgten.” (Ilse Lauer).

David Esrig ist für unzählige Künstler der Mentor gewesen, der inspiriert; er strahlte jene Gelassenheit aus, die einem spirituellen Meister eigen ist, dem man vertrauensvoll erlaubt, einen zu sich selbst zu führen. Niky Wolcz erinnert sich: „Wenn das rechte Auge des Meisters scheinbar nach innen blickte und das linke Auge mit Humor auf den Geist des Zuschauers gerichtet war und ihn lockte, war klar, dass es um den Kern der Sache ging und dass es notwendig war, Verantwortung zu übernehmen. (...) Ex un lapide! Bei allen Inszenierungen, die ich mit Esrig in Rumänien, Deutschland oder der Schweiz realisiert habe, war dies das Element, das sich jedes Mal wiederholte und die Figuren mit stiller Reflexion und der philosophischen Tiefe des Inhalts begleitete. Nicht die Worte selbst, sondern die Kraft der Worte in Aktion wurde interpretiert, ebenso wie die Gemälde oder die damit verbundenen Bildwelten. (...) David Esrig legte stets den Schwerpunkt auf die ästhetischen, ethischen oder sakral-spirituellen Bereiche der sich überschneidenden Segmente, die denselben Ursprung haben.“

Das von David Esrig verfasste Standardwerk „Commedia dell’arte. Eine Geschichte des Theaters in Bildern“ (1985), erschien in Rumänien erst 30 Jahre später, nachdem es bei seiner Publikation in Deutschland für Furore gesorgt hatte. In Rumänien ist das Buch bis heute eine Legende geblieben, ebenso wie sein Autor, der Regisseur David Esrig – ein Regisseur mit einem besonderen Schicksal im rumänischen und im europäischen Theater.