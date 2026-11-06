Der entmenschlichte Krieg

Von: Nina May

„Der Krieg ist ein Massaker von Leuten, die sich nicht kennen, zum Nutzen von Leuten, die sich kennen, aber nicht massakrieren“, definierte der französische Philosoph Paul Valéry. Mit anderen Worten: Staatenlenker, die miteinander in Konflikt stehen, schicken ihre Bürger stellvertretend in den Kampf. Von anderen Krieg führen lassen – wie moralisch ist das denn? Aber es kommt noch schlimmer: Mit zunehmender Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) tritt der Mensch immer mehr in den Hintergrund. Was oberflächlich positiv erscheinen mag – nämlich, dass statt Frontsoldaten intelligente Waffensysteme gegeneinander kämpfen, hat aber einen großen Haken. Wenn die KI unabhängig vom Menschen das Ziel auswählt oder über einen Angriff entscheidet.

Deshalb fordern manche KI-Experten die Kontrolle KI-gesteuerter Waffen durch den Menschen: „in the loop“ oder „on the loop“. Ersteres bedeutet im Fachsprech, dass der Mensch die Maschine steuert, zweiteres, dass er sie zumindest überwacht. „Off the loop“ wäre, wenn die Maschine selbst entscheidet. Warum sollte dies überhaupt möglich sein? Weil die KI deutlich schneller reagieren kann – bei der Abwehr von schnell anfliegender Munition eindeutig ein Vorteil. Genaugenommen ist die KI dem Urteilsvermögen des Menschen prinzipiell überlegen: Sie kann riesige Datensätze analysieren und ungleich schneller zu einer Schlussfolgerung gelangen. Moralisch gesehen aber muss der Mensch dennoch in der Lage sein, eine KI-gesteuerte Entscheidung über einen Waffeneinsatz abbrechen zu können, fordern Sicherheitsexperte Dr. Frank Sauer und Dr. Elke Schwarz, Professorin für Ethik in der Politik an der Queen Mary Universität London, in der Arte-Doku „Killer-KI – wenn Computer Kriege führen“. Warum?

Kriterien für die Todesliste

Die KI ist immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Im Falle der Zielvorgabe für einen Angriff sind es mehrere Kriterien, die ein Objekt zum Ziel machen können. Die Antwort ist dabei niemals ein Ja oder Nein, sondern liegt irgendwo dazwischen. Es gibt also eine Rangordnung möglicher Ziele von 1 bis N. Ziel 1 hat Priorität vor Ziel 2, 3, 4, usw. – aber ist N wirklich noch ein Ziel? Oder bloß eine Vermutung? Welche Fehlerquoten wäre man zu tolerieren bereit, ließe man das System ein „Ziel“ aus dem unteren Bereich der Liste angreifen? Und nach welchen Kriterien entsteht überhaupt die Liste?

Zur Veranschaulichung stellen wir uns vor: Person X wird per GPS des Öfteren im näheren Umfeld von Hamas-Mitgliedern geortet. Person X verhält sich am Telefon konspirativ oder wechselt öfter die Nummer. Person X meidet soziale Medien und die Öffentlichkeit. Person X recherchiert im Internet über Sprengstoff. Wenn sich derartige Indikatoren anhäufen, wird Person X immer verdächtiger und steigt auf der Liste als mögliches Ziel nach oben. Vielleicht ist X ja tatsächlich ein Terrorist. Doch für sich genommen ist keine dieser Verhaltensweisen strafbar. Vielleicht ist X ein harmloser, etwas merkwürdiger Mensch und der Rest – die Nähe zu Hamas-Leuten – rein zufällig, weil X den gleichen Waschsalon nutzt…

Das Beispiel verdeutlicht die Fragwürdigkeit einer „off the loop“-Entscheidung bei der Auswahl von X als Ziel. Die KI sollte das Profil nur erstellen dürfen. Aber ob X tatsächlich als Ziel für einen Drohnenangriff gerechtfertigt wäre, müsste ein Mensch entscheiden. So die Theorie. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus?

Wer verantwortet für KI-bedingte Kriegsverbrechen?

Ein anderes Beispiel: Eine KI-gesteuerte Kamikaze-Drohne kreist über einem Zielgebiet. Wenn sie ein Ziel identifiziert, stürzt sie sich darauf und explodiert. Was aber, wenn das Ziel kein feindlicher Panzer war, sondern ein Rettungsfahrzeug? Dann handelt es sich nämlich um ein Kriegsverbrechen. Doch wer übernimmt die Verantwortung für den Fehler der KI?

Hierfür gibt es noch keinen internationalen Konsens. Man arbeitet zwar an Rahmenbedingungen, aber es geht mehr als zähflüssig voran. Zudem sehen zahlreiche Länder keine Notwendigkeit für die Regelung von KI-Systemen.

Waffen, die selbständig Ziele auswählen und angreifen, gibt es schon seit Jahrzehnten. Man nennt sie „loitering ammunition“, auflauernde Munition. Solche Lenkwaffen werden ohne bestimmtes Ziel gestartet und kreisen längere Zeit über einem Gebiet. Entweder weisen ihr Bodenpiloten per Datenlink dann ein Ziel zu, oder sie ermittelt es selbst über ihre Sensorik. Je nach Ausführung bewertet die Waffe ihr Ziel und entscheidet über dessen Zerstörung.

Seit Putin im September 2017 über KI gesagt hat, „Wer auf diesem Gebiet die Führung übernimmt, wird der Herrscher der Welt werden“, gibt es ein atemberaubendes Wettrüsten im Bereich KI-gesteuerter Waffensysteme. Drohnen werden über Nacht im 3D Drucker erzeugt – und in der nächsten entsteht schon die nächste Generation.

Drohnen-Safari auf ukrainische Zivilisten

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zeigt: Kriege werden durch KI noch unmenschlicher. Russische Drohnen machen im Grenzgebiet von Cherson Jagd auf Zivilisten, die einfach nur zur Arbeit gehen. Über die Straßen gespannte Netze sollen diese schützen. Doch der Terror lauert überall. Anfang August 2026 verbreitete sich ein erschütterndes Video in den sozialen Netzwerken, das den gezielten Angriff einer russischen Drohne auf einen zivilen Gemüsehändler auf einem Markt in Cherson dokumentiert. Eine Kleindrohne mit Kamera verfolgt den Mann minutenlang um seinen Stand und seinen Transporter herum. Er versucht verzweifelt, sich zu verstecken, doch die Drohne holt ihn ein und explodiert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj griff das Bildmaterial in einer offiziellen Ansprache auf und warf den russischen Truppen systematische „Drohnen-Safari“ auf Zivilisten vor.

Moderne Militärdrohnen werden zunehmend mit KI-gestützter automatischer Zielerfassung (Object Tracking) ausgestattet. Sobald die KI ein menschliches Ziel erkennt, fliegt die Drohne auch ohne Funkkontakt zum Piloten autonom weiter und greift an. KI-Algorithmen ermöglichen es, Videostreams und Sensordaten in Echtzeit auszuwerten, um menschliche Bewegungen automatisch als Ziele zu klassifizieren. Die Integration von KI-Chips direkt auf den kleinen, günstigen Drohnenplatinen führt dazu, dass Angriffe ohne menschliche Überwachung in hoher Frequenz, etwa durch „Schwärme“, durchgeführt werden können.

„The Gospel“: Israels Fabrik für Massenhinrichtungen

Von gezielten Drohnenangriffen auf Menschen wird auch aus Israel berichtet. Nur, dass die Ziele mittels Listen, entstanden aus einer Fülle an KI-ausgewerteten Daten, ermittelt werden. Die KI-Plattform, die das Militär im Gaza-Krieg einsetzt, trägt den Namen „The Gospel“ – „die frohe Botschaft“. Anfang November 2023 erklärte Israels Militär, man habe damit „mehr als 12.000“ Ziele in Gaza identifiziert. Hamas-Kämpfer seien nirgendwo sicher – „egal, wo sie sich verstecken“, zitiert die britische Tageszeitung „The Guardian“ die Botschaft. „The Gospel“ diene zur Erstellung automatischer Empfehlungen für Angriffe auf Ziele wie Privatwohnungen von Personen, die im Verdacht stehen, Kämpfer der Hamas oder des Islamischen Dschihad zu sein, heißt es dort weiter. Eine Datenbank mit 30.000 bis 40.000 solcher mutmaßlicher Kämpfer habe die „Target Administration Division“ der israelischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren aufzubauen geholfen. Systeme wie „The Gospel“ hätten auch eine entscheidende Rolle bei der Erstellung von Listen von Personen, deren Tötung als zulässig gilt, gespielt.

Dabei ist nicht genau bekannt, welche Arten von Daten „The Gospel“ füttern. Verschiedenen Berichten zufolge sind es große Mengen an Informationen aus vorwiegend strukturellen und militärischen Informationen: Aufnahmen von Drohnen, abgefangene Kommunikation, Überwachung der Bewegungs- und Verhaltensmuster von Einzelpersonen sowie Gruppen.

Eine israelische Quelle des „Guardian“ bezeichnete „The Gospel“ als „Fabrik für Massenhinrichtungen“, in der „der Schwerpunkt auf Quantität und nicht auf Qualität liegt“. Es würden auch Häuser von Hamas-Mitgliedern bombardiert, die keine hohe Stellung innehalten. Ein menschliches Auge gehe zwar „die Ziele vor jedem Angriff durch, muss aber nicht viel Zeit auf sie verwenden“, heißt es weiter. Experten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri kritisieren, dass ein Kommandeur, der sich auf Instrumente wie „The Gospel“ verlässt, gar keine Möglichkeit hat, die Zielempfehlungen des Computers angemessen zu hinterfragen.

Nicht nur zynisch: „Lavendel“ und „Wo ist Papa?“

Ein weiteres KI-Programm namens „Lavender“ (Lavendel) greift auf zivile Massenüberwachungsdaten zurück – soziale Netzwerke, Telefondaten oder Location Tracking. Das israelische Militär verwendete auch „Lavender“ zur Erstellung von Todeslisten. Es wird dann mit einem Programm namens „Where’s Daddy“ (Wo ist Papa?) gekoppelt, das meldet, wenn eine Zielperson ihr Zuhause aufsucht – der Moment für einen gezielten Luftangriff. Dass dabei die Familie mitgetötet wird, wird als Kollateralschaden in Kauf genommen.

Sollen öffentliche Gebäude bombardiert werden, in dem sich auch Zivilisten aufhalten können, helfe ein Ampel-Algorithmus bei der Entscheidung, verriet ein früherer hochrangiger israelischer Militär dem „Guardian“. Er zeigt grün, gelb oder rot an, je nachdem, wieviele Zivilisten sich darin befinden. Eine gewisse Anzahl ziviler Opfer wird dabei bewusst in Kauf genommen. Laut der unabhängigen israelischen Online-Plattform „+972 Magazine“ für Nachrichten und politische Analysen akzeptiert das System einen Kollateralschaden von 15 bis 20 Zivilisten für einen einzigen niedrigrangigen Hamas- oder Islamischen-Dschihad-Kämpfer und über 100 Zivilisten für einen hochrangigen Kommandeur. Wer legt diese Maßstäbe fest? Und was bedeutet eine derartige Kriegsführung für Zivilisten?

Laut der Plattform sei „Lavender“ noch stärker automatisiert als „The Gospel“. Nur 20 Sekunden stünden dem Offizier zur Verfügung, den vorgeschlagenen Angriff abzubrechen. In der Regel werde dabei nur geprüft, ob das Ziel männlich sei. Ein Problem sei auch die hohe Anzahl gleichzeitig vorgeschlagener Ziele: sie liegt im Bereich mehrerer Tausende.

Der Verfassungsblog.de kritisiert die automatisierten Targeting KIs als algorithmische „Blackboxes“. Die Bedeutung einer Entscheidung über Leben und Tod durch den Bediener werde durch diese maskiert. Dennoch greifen Militärs auf der ganzen Welt zunehmend auf komplexe, automatisierte Systeme für die Zielauswahl zurück.

Trainingsdaten auch von Zivilisten

Außerdem seien für das Training von „Lavender“ zivile Personen einbezogen worden, so „+972 Magazine“: „Software-Ingenieure ‚lehrten‘ das Programm, nach Gemeinsamkeiten nicht nur unter Hamas-Kämpfern, sondern auch unter Zivilisten zu suchen“. Der israelische Investigativjournalist, Dokumentarfilmer und Aktivist Yuval Abraham erklärte, dass „Lavender“ rund 90 Prozent der Bevölkerung von Gaza gescannt habe – über eine Million Menschen, die auf der Liste ein Ranking zwischen 1 und 100 erhielten, als „Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine denkt – anhand einer Liste kleiner Eigenschaften - , dass das Individuum ein Mitglied von Hamas oder dem militärischen Flügel des Islamischen Dschihad ist“.

Thomas Küchenmeister von der Internationalen Kampagne zum Verbot der Killerroboter erklärte gegenüber netzpolitik.org, autonome Waffensysteme müssten weltweit strenger reguliert werden. Weil „Lavender“ eine Person auf einen Datenpunkt reduziere, stehe das System im Widerspruch zum internationalen Völkerrecht und verletze die Menschenwürde.

Doch in autoritären Regimen und Diktaturen wie Russland, China, Nordkorea, Iran, oder Syrien ist die Würde des Einzelnen durch Folter, Zensur, politische Verfolgung und den Entzug fundamentaler Freiheitsrechte ohnehin ständig bedroht. Wen juckt dort die Würde eines Kriegsgegners?