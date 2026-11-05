Von: Prof. Dr. Mariana-Virginia Lăzărescu

Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Mitglieder der Internationalen Stefan Zweig Gesellschaft (ISZG) in jedem Jahr Ende September eine Tagung abhalten, um des großen Humanisten und Pazifisten Stefan Zweig zu gedenken. Diesmal fand das Treffen in Basel statt, dort, wo im Stadtzentrum das „Rheinknie“ als Grenze zwischen Hoch- und Ober-rhein liegt. Auf dem Münsterplatz versammelten sich diesmal mehr Teilnehmende als voriges Jahr, was ein Zeichen für die Aktualität und Beliebtheit des österreichischen Schriftstellers bedeutet. Nach der Begrüßung mit kurzen Erfrischungen im Restaurant „Isaak“ begann beim Tinguely-Brunnen die Stadtführung in zwei Gruppen, die am Spalenberg endete.

Stefan Zweig hatte während des Ersten Weltkriegs und in den 1930er-Jahren mehrfache persönliche und literarische Verbindungen zur Stadt Basel. Ab November 1917 war er als Korrespondent der Wiener Zeitung „Neue Freie Presse“ längere Zeit in der neutralen Schweiz tätig und hielt sich neben Zürich und Genf auch in Basel auf, wo er mit vielen Autoren verkehrte. Aus Basel sind direkte literarische Zeugnisse überliefert, wie zum Beispiel sein Manuskript „Abschied von John Drinkwater“ (1937). An der historischen Biografie „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“ (1934) arbeitete Zweig ebenfalls in Basel, zumal die Stadt eng verbunden mit dem großen Humanisten ist. Dieser wurde während der Tagung mehrmals in verschiedenen Kontexten erwähnt. „Der Kampf ist in der Welt, ein Kampf auf Leben und Tod, der Geist ist parteiisch geworden, man schließt sich zusammen zu feindseligen Rotten: der Freie, der Unabhängige, der Abseitige wird nicht mehr geduldet. (…) jetzt hilft es nicht mehr, die Fenster zu verschließen und hinter die Bücher zu flüchten.“ Um nur eine Stelle – aktueller denn je – aus dem Buch zu zitieren, in dem Erasmus die Geistesfreiheit und Toleranz in Europa symbolisiert.

Nach der Stadtführung wurde die Paul Sacher Stiftung besucht, die 1973 zunächst mit dem Ziel der Bewahrung der musikalischen Bibliothek des Basler Dirigenten und Mäzens Paul Sacher (1906-1999) gegründet wurde, später durch ihre Erweiterung diese Aufgabe änderte. Mit etwa hundert Nachlässen und Sammlungen von bedeutenden Komponisten und Interpreten bildet die Stiftung heute ein internationales Archiv und Forschungszentrum für die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. In der Paul Sacher Stiftung konnte man auch das Originalmanuskript der „Kleinen Nachtmusik“ von W. A. Mozart sehen, das in der Sammlung der zeitgenössischen Musik eine Ausnahme bildet. Es ist dort nur aufbewahrt, nicht Eigentum der Stiftung. Der erste Tagungstag endete mit der Lesung der Schauspielerin Antonia Gottwald (Sachrang/Oberbayern) aus Stefan Zweigs „Erasmus“, die mit ihrer besonders ausdrucksvollen Stimme das Publikum beeindruckte.

Am zweiten Tag hatten die etwa 60 Teilnehmenden an der Tagung die Gelegenheit, das Antiquariat Dr. Jörn Günther Rare Books auf dem Gemsberg zu besuchen und dort eine eindrucksvolle Ausstellung von unschätzbaren illuminierten mittelalterlichen Handschriften zu bewundern. Danach ging es in die Allgemeine Lesegesellschaft Basel am Münsterplatz, wo zunächst die freundliche Begrüßung durch Verwalter Andreas Lang stattfand. Ein schöneres Ambiente hätte man sich für eine Tagung nicht vorstellen können. Die 1787 gegründete Allgemeine Lesegesellschaft entstand, weil fortschrittlich gesinnte Basler sich vornahmen, mit wenig Kosten die Einsicht und das Lesen von Zeitungen zu ermöglichen und Hilfsmittel wie Wörterbücher, Handbücher, Landkarten interessierten Lesern zur Verfügung zu stellen. Der Sitz im ehemaligen Domherrenhaus am Münsterplatz lädt zur Ruhe ein, die Räume mit Blick auf Rhein, Pfalz und Münster sind eine Oase der Besinnlichkeit. In dieser Atmosphäre hielt Martin Dreyfus aus Zürich, den eine äußerst enge, ja fast schon symbiotische Beziehung zur Literatur, zur Literaturgeschichte und zu Büchern auszeichnet, den informativen Vortrag „´Die Berge, die tagsüber Himmel waren´. Stefan Zweig und die Schweiz.“

Es folgte der Vortrag „´Sein Schicksal ist das unsere´. Stefan Zweigs humanistisches Credo in ´Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam´“ von Dr. Erika Capovilla in der Reihe „Junge Wissenschaft“. Sie promovierte im Jahr 2024 in Form einer Cotutelle gleichzeitig an den Universitäten Udine und Salzburg mit der Arbeit „Menschen zur Menschlichkeit aufzurufen: Stefan Zweigs Humanismus-Konstellationen“.



(Fortsetzung folgt)

