Von: Valentin Brendler

In diesem Tor geht es in das Hauptgebäude, in dem schon viele Jugendliche und Erkunder waren (wie auch zahlreiche Internetvideos belegen). Es gibt Graffiti und auch Müll in der verlassenen Festung.

Leere Räume in der Außenmauer. In einigen liegt Müll und in einem Raum wurde offensichtlich ein kleines Lagerfeuer vor nicht allzu langer Zeit gemacht.

Wussten Sie, dass Bukarest einen historischen Festungsring hat? Nein? Das ist in Ordnung, denn selbst vielen Bukarestern geht es so. Der Ring besteht heutzutage aus 17 Festungen und 14 Batterien, die größtenteils einfach verfallen. Sie liegen allesamt an der Bukarester Ringstraße (Centura București), denn diese wurde zeitgleich mit den Festungen gebaut. Doch was hat es damit auf sich? Und warum verfallen die Festungen bis heute?

Die Festungen wurden offiziell in nur zehn Jahren, von 1884 bis 1894, errichtet. Bis 1903 wurden jedoch noch einige Feinarbeiten und Anpassungen vorgenommen, so berichtet historia.ro. Sie wurden von König Karl I. unter der Leitung des belgischen Generals Henri Alexis Brialmont in Auftrag gegeben. Es galt als eines der zentralen Projekte, um Bukarest militärisch abzusichern.

Aufgrund der technologischen Entwicklung konnten die ursprünglichen Pläne nach ein paar Jahren Konstruktion jedoch nicht mehr strikt eingehalten werden, da die Festungen nicht mehr den Bedürfnissen der rumänischen Armee entsprachen. Das Aufkommen von Torpedogranaten, immer leistungsfähigeren Panzern und auch Budgetkürzungen führten dazu, dass mehrere Batterien und Festungen umgestaltet wurden – deutlich einfacher und kleiner, so historia.ro. Es konnten lediglich die Festungen Chitila, Mo-goșoaia, Otopeni und Jilava gemäß den ursprünglichen Plänen fertiggestellt werden.

Doch das half dem Festungsring nur wenig. Das Problem: „Die unzureichende Garnison, die mangelhaften Pioniertruppen und die unzureichende Bewaffnung sowie die zunehmend aufwendige und kostspielige Instandhaltung der Festungen führten 1914 zur vollständigen Deaktivierung des Bu-karester Befestigungsgürtels“, so die Geschichtsseite. Deswegen konnte der Festungsring auch nicht mehr helfen, als nur ein paar Jahre später die Deutschen Bukarest einnahmen.

Vergessen und verlassen

Heutzutage, mehr als 130 Jahre nach ihrer Entstehung, liegen die meisten dieser historischen Überreste hinter den Lagerhallen und Firmenzentralen entlang der Ringstraße verborgen, bedeckt mit Müll und Vegetation, von Schrottdieben geplündert, und nur wenige Passanten wissen von ihrer Existenz, schreibt historia.ro weiter. Darüber hinaus wurden ursprünglich 18 Festungen und 18 Batterien gebaut, die abwechselnd jeweils zwei Kilometer voneinander entfernt standen, sodass sie die ganze Stadt einzäunten. Heutzutage gibt es aber, wie gesagt, nur noch 17 Festungen und 14 Batterien. Was ist passiert?

Dies schlüsselt die Internetseite forturi.ro – die von drei interessierten Mitgliedern des Verbandes für historischen Tourismus erstellt wurde – übersichtlich auf. Zuerst zur zerstörten Festung. Dabei geht es um das Fort 9 Cățelu, wo sich in den Jahren 1921 und 1925 zwei heftige Explosionen ereigneten, die zur Zerstörung des Forts führten. Heute sind noch etwa 50 Meter eines alten Tunnels erhalten.

Ganz ähnlich geht es den vier Batterien. Die Batterie 16-17 Bragadiru (also in der Mitte zwischen Fort 16 und 17), die Batterie 2-3 Mogo-șoaia, die Batterie 8-9 Cernica und die Batterie 18-1 Chiajna sind alle in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in die Luft geflogen. Zumeist wurde dort nämlich Munition gelagert – anscheinend jedoch unzureichend gesichert.

Der heutige Stand

Dennoch gibt es noch zahlreiche Festungen und Batterien um Bukarest. Viele sind in Militärbesitz und nicht öffentlich zugänglich. Die Baterie 5-6 Ștefănești wurde sogar vollständig renoviert und dient als Erholungszentrum für Militärangehörige. Das Fort 13 Jilava war darüber hinaus bis in das Jahr 1990 ein Militärgefängnis für die Feinde der damaligen Machthaber und ist heute das einzige Gebäude unter Denkmalschutz.

Die meisten Anlagen verfallen jedoch und werden nur spärlich genutzt. Alle Festungen und Batterien in militärischer Hand sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und befinden sich im Sperrgebiet. Einige Festungen sind jedoch in privater Hand, bzw. sind die Besitzverhältnisse ungeklärt – wie so oft in Bukarest. Was natürlich zu Komplikationen führt.

Ein perfektes Beispiel dafür spielt sich aktuell im Sektor 1 der Hauptstadt ab. Ende September gab das Rathaus des Sektors 1 bekannt, dass es das Verfahren zur Einstufung der Festungen Chitila und Otopeni sowie der Batterie 3-4 als historische Denkmäler eingeleitet hat, um diese zu schützen, so berichtet Radio România București. In die Gebäude sollen Ausstellungsräume kommen, sie sollen touristisch erschlossen werden und an einen Fahrradrundweg angeschlossen werden.

Die langsamen Mühlen der Bürokratie

Die beiden Festungen befinden sich jedoch in einer zumindest ungewöhnlichen rechtlichen Lage. Das Fort 1 Chitila steht unter der Verwaltung einer Privatperson, die die Vermögenswerte des ehemaligen Unternehmens „Zarea“ erworben hat. Das Land selbst gehörte jedoch nicht „Zarea“. „Tatsächlich ist diese Festung nicht einmal registriert“, so Radio România. Offenbar wurde in der Festung zeitweise Holz gelagert.

Die Situation des Forts Otopeni und der Batterien 3-4 ist nicht weniger ungewöhnlich. Diese befinden sich in Privatbesitz und liegen im Zentrum eines Grundstücks. In den ursprünglichen Katasterunterlagen war das Land als „Wald“ ausgewiesen. Die Festung selbst existierte in diesen Unterlagen gar nicht.

Der Gemeinderat von Banu Manta, Cristian Tudose – Leiter des Festungsprojekts – erklärt im Gespräch mit dem Radio dazu: „(…) Die Nutzung dieser Festungen bietet sich aus mehreren Gründen an, denn diese touristischen Attraktionen (...) können mit Radwegen benachbarter Städte verbunden werden – beispielsweise gibt es in Chitila den Dendrologischen Park und einen Radweg am Seeufer, der problemlos und sehr einfach zur Festung Chitila führt.“

Ein verschwendetes Potenzial

Und damit hat er durchaus recht. Wenn alle Festungen (auch die militärischen, die nicht aktuell genutzt werden) in städtische Hand gelangten, könnte man sogar eine fantastische Festungstour um Bukarest aufbauen. Schließlich sind alle Anlagen bereits durch eine Straße verbunden. Dazu könnte man einen Radweg anlegen, der alle Gebäude verbindet und in den Festungen könnten dann Museen, Kunsträume, Cafés, Kinos und vieles weitere entstehen. Die Ersteller von forturi.ro haben auf der Internetseite bereits passende Nutzungsmöglichkeiten vorgeschlagen und mit digitalen Bildern illustriert. Dadurch würde Bukarest eine neue, riesige Tourismusroute erhalten, die ohne Zweifel Besucher aus ganz Rumänien und Europa anziehen könnte.

Doch das wird nicht so bald (wahrscheinlich nie-mals) passieren. Dies zeigt die Situation im Sektor 1 perfekt: Die Besitzverhältnisse sind verworren und schwer lösbar. Doch selbst wenn der Sektor 1 Erfolg haben sollte, wäre dies nur im besagten Sektor. Es bräuchte für eine groß angelegte Tourismusroute aber die Unterstützung der ganzen Stadt, wenn nicht gar vom Staat. Denn in den historischen Festungen muss viel getan werden.

Ein Besuch vor Ort

Das zeigt ein Besuch beim Fort 1 Chitila. Mit dem Auto ist dies leicht zu erreichen. Falls man jedoch auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen ist, kann man am besten mit dem Zug zur Station „Chitila“ fahren und von dort ungefähr 20 Minuten zu Fuß zur Festung gehen. Diese ist nicht abgesperrt und direkt neben einer großen Metallmüllhalde.

Geht man auf die Festung zu, merkt man direkt, dass man nicht die erste Person ist, die diesen Ort besucht. Überall liegt Müll herum, vor allem alte Dosen von Bier und Energiedrinks sowie Tüten von Fast-Food-Restaurants. Wahrscheinlich besucht die lokale Dorfjugend diesen Ort regelmäßig. Die Festung kann man einfach betreten, da sie komplett offensteht. Jedoch muss man vorsichtig an den Müllbergen vorbei klettern.

Die Festung an sich ist leergeräumt. Die Grundkonstruktion steht jedoch noch und ist an einigen Stellen sogar in überraschend gutem Zustand. In allen Räumen ist Graffiti an der Wand und außerhalb der Mauern hat sich die Natur nach und nach das Gebiet zurücker-obert. Obwohl es so vermüllt ist, wachsen kleine Bäume sowohl zwischen als auch auf den Mauern. Die Wurzeln der Bäume haben an einigen Stellen das Mauerwerk beschädigt: Es wirkt fast so, als wolle die Natur die verlassene Konstruktion verschlucken.

Man kann verstehen, warum die Natur ihren Platz zurückerobern möchte. Lässt man dies jedoch geschehen, wird irgendwann vom historischen Erbe des Bukarester Festungsrings nichts mehr übrig bleiben.