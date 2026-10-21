„Der überlistete Wolf“ in den Klassenzimmern der Lenau-Schule

Temeswar (ADZ) – „Der überlistete Wolf“ ist am Donnerstag, den 15. Oktober, in der Lenau-Schule angekommen. Die neue Vorstellung des Deutschen Staatstheaters Temeswar/Timișoara (DSTT) wurde gleich zwei Mal in den Klassenzimmern der „Nikolaus Lenau“-Schule aufgeführt. Dabei handelt es sich um ein Taschentheaterprojekt, das auf einem siebenbürgischen Volksmärchen basiert und Kindern gewidmet ist, die die deutsche Sprache lernen. Mit dieser Initiative möchte das DSTT das Theater den jungen Zuschauern näherbringen und die Schulklassen in Räume voller Geschichten, Spiel und Entdeckungen verwandeln.



Die kleinen Zuschauer haben sich über die Aufführung gefreut, die lachten über die Streiche, denen der Wolf ausgesetzt wurde und tauchten in die Welt des Märchens ein. Ihre Reaktionen machten die beiden Vorstellungen zu energievollen und freundlichen Begegnungen. Damit wurde erneut bestätigt, dass das Theater unter anderem auch im Schulraum stattfinden kann.



Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die beiden Feen Fimi, gespielt von Enikö Blénessy, und Sibi, gespielt von Aida Olaru. Die beiden sind beste Freundinnen, geraten jedoch kurz vor Beginn der Vorstellung in einen Streit. Wer soll den Wolf spielen? Nachdem dieses Dilemma gelöst ist, kann die Geschichte beginnen. Sie handelt von einem hungrigen Wolf, der sich auf die Suche nach einer Mahlzeit macht.



Der Wolf ist hungrig und macht sich auf die Suche nach Tieren, die er fangen und fressen kann. Ein Fohlen, einige Enten, Ferkel und andere Tiere kreuzen seinen Weg. Doch seine vermeintlichen Opfer erweisen sich als viel schlauer, als er erwartet hat. Mit schmeichelnden Worten und kleinen Tricks gelingt es ihnen immer wieder, den Wolf zu überlisten und ihm zu entkommen.



Die Bühnenfassung stammt von Enikö Blénessy, die Projektleitung liegt bei Clemens Bechtel. Mit einer Dauer von etwa 35 Minuten ist die Aufführung für Kinder ab 3 Jahren empfohlen. Mit „Der überlistete Wolf“ setzt das Deutsche Staatstheater Temeswar seine Entwicklung von Bildungsprojekten fort, die künstlerisches Erleben und das Erlernen der deutschen Sprache verbinden und Kindern die Möglichkeit bieten, auf eine zugängliche und altersgerechte Weise mit dem Theater in Kontakt zu kommen.



Das Projekt wurde 2026 vom ungarischen Ministerium für Kultur und Innovation finanziert und im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Staatstheater Temeswar, der Deutschen Bühne Ungarn in Szekszárd und dem Nationaltheater „Radu Stanca“ in Hermannstadt realisiert.



Die nächsten Aufführungen finden am Freitag, dem 23. Oktober, um 10 Uhr und 12 Uhr in der Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar statt. Um eine Vorstellung in Kindergärten oder Grundschulen zu buchen, können Lehrkräfte die Agentur des DSTT per E-Mail unter impresariat@dstt.ro oder telefonisch unter 0755056043 kontaktieren.