„Der überlistete Wolf“ – Taschentheater am DSTT

Temeswar (ADZ) – Das Deutsche Staatstheater Temeswar/Timișoara (DSTT) startet mit einem neuen Projekt für seine jüngsten Zuschauer in die Spielzeit 2026/2027: „Der überlistete Wolf“, eine Theaterproduktion nach einem siebenbürgischen Volksmärchen. Die für Kinder konzipierte Vorstellung, die Deutsch lernen, bringt das Theater direkt zu seinem jungen Publikum und wird unmittelbar in Kindergärten und Grundschulen aufgeführt.



Die Premiere findet am 15. Oktober, um 9 Uhr in den Grundschulklassen des Nikolaus-Lenau-Lyzeums in Temeswar statt, gefolgt von einer weiteren Vorstellung um 11 Uhr. Am 23. Oktober, um 10 und 12 Uhr folgen zwei weitere Begegnungen mit dem Publikum, diesmal in den Vorbereitungsklassen derselben Schuleinrichtung.



Die Bühnenfassung wurde von Enikö Blénessy erarbeitet, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bühne Ungarn in Szekszárd und der Deutschen Abteilung des „Radu Stanca“-Nationaltheaters in Hermannstadt/Sibiu. Die künstlerische Leitung des Projekts liegt bei Clemens Bechtel, Regisseur und künstlerischer Leiter des Deutschen Staatstheaters Temeswar.



Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei Feen, Fimi (Enikö Blénessy) und Sibi (Aida Olaru). Die beiden sind beste Freundinnen, geraten jedoch kurz vor Beginn der Vorstellung in Streit: Wer soll den Wolf spielen? Nachdem dieses Dilemma gelöst ist, kann die Geschichte beginnen. Der Wolf ist hungrig und macht sich auf die Suche nach Tieren, die er fangen und fressen kann. Ein Fohlen, einige Enten, Ferkel und andere Tiere kreuzen seinen Weg. Doch seine vermeintlichen Opfer erweisen sich als viel schlauer, als er erwartet hat. Mit schmeichelnden Worten und kleinen Tricks gelingt es den Tieren immer wieder, den Wolf zu überlisten und seinen Fängen zu entkommen.



In diesem Abenteuer sind die Kinder nicht nur Zuschauer. Sie werden eingeladen, aktiv am Verlauf der Geschichte teilzunehmen, zu reagieren, den Figuren zu helfen und dabei spielerisch deutsche Wörter und Redewendungen zu entdecken.



Durch Musik, Tanz, Humor und die direkte Interaktion mit dem Publikum wird Der überlistete Wolf zu einer zugänglichen und spielerischen Theatererfahrung. Die Vorstellung ist so konzipiert, dass die Kinder in einem ungezwungenen Rahmen mit der deutschen Sprache in Kontakt kommen – das Lernen geschieht ganz selbstverständlich durch Spiel und aktive Beteiligung.



Das Projekt steht im Zeichen der Bemühungen des Deutschen Staatstheaters Temeswar, neue Formen der Begegnung zwischen Theater, Bildung und seinem jüngsten Publikum zu entwickeln und Theateraufführungen sowie theatrale Erfahrungen möglichst nah zu den Kindern zu bringen.



Der überlistete Wolf dauert etwa 35 Minuten und richtet sich an Kinder im Vorschul- und Grundschulalter.



Lehrkräfte, die daran interessiert sind, eine Taschentheatervorstellung für ihre Klasse zu buchen, können ihre Anfrage per E-Mail an impresariat@dstt.ro senden oder sich telefonisch unter der Nummer 0755-056043 melden.



Das Projekt wurde 2026 vom Ministerium für Kultur und Innovation Ungarns im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Staatstheater Temeswar, der Deutschen Bühne Ungarn in Szekszárd und dem Nationaltheater „Radu Stanca“ in Hermannstadt gefördert.