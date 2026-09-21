Designierter Premier Mureșan packt „Mission Impossible“ an

Bukarest (ADZ) – Der designierte liberale Premierminister Siegfried Mureșan hat seine „Mission Impossible“ am Wochenende angepackt: In einer Pressekonferenz teilte der 44-Jährige mit, bereits an einem Regierungsprogramm zu feilen, das die auf Haushaltsdisziplin und Reformen beruhende „gute Arbeit“ seines Amtsvorgängers Ilie Bolojan fortsetze. Der designierte Premier stellte klar, vorerst auf 169 Stimmen bzw. jene der PNL, USR und des UDMR bauen zu können – ihm fehlen folglich knapp 50 Stimmen, um sich und sein Kabinett vom Parlament bestätigt zu sehen. Kommende Woche werde er daher mit der PSD und der Minderheiten-Fraktion, nicht aber auch mit der AUR verhandeln – die PSD werde entscheiden müssen, ob sie eine proeuropäische Regierung unterstützen oder ihre „Partnerschaft mit der AUR“ ausbauen wolle. Auch betonte Mureșan, den Regierungsauftrag keineswegs zurückgeben zu wollen – selbst wenn er offenkundig keine Mehrheit hinter sich habe, werde er sich trotzdem der Abstimmung im Parlament stellen.



Der EU-Abgeordnete eröffnete zudem, vom Staatschef über seine bevorstehende Designierung etwa 30 Minuten davor telefonisch unterrichtet worden zu sein – die Bedenkzeit habe er sich nicht etwa aus Gründen der Unschlüssigkeit erbeten, sondern um die Chefs der PNL, USR sowie des UDMR, die ihn aufgestellt hatten, diesbezüglich unterrichten zu können. Wie schon im Fall des liberalen Rebellen Adrian Veștea hatte Nicușor Dan auch diesmal davon abgesehen, PNL-Chef Bolojan über die anstehende Designierung zu unterrichten, was viele Liberale als weitere „feindselige Geste“ des Präsidenten gegenüber der PNL werteten, zumal der Staatschef es sich nicht nehmen ließ ausdrücklich hervorzuheben, dass Mureșan auf keine Mehrheit bauen könne.