Deutsche Konsulin zu Besuch in der Präfektur Bihor

Von: Arthur Glaser

Großwardein – Möglichkeiten zur Vertiefung der deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen sowie die Förderung der deutschen Sprache und Kultur standen im Mittelpunkt eines Treffens zwischen dem Präfekten des Kreises Bihor, Emilian Pavel, und der deutschen Konsulin in Temeswar/Timișoara, Anja Zougouari. Das Gespräch fand am Donnerstag in Großwardein/Oradea statt. Begleitet wurde die Konsulin von Norbert Heilmann, dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Bihor.

Bei dem Treffen stellte Präfekt Pavel das wirtschaftliche Potenzial des Kreises und insbesondere die Investitionsmöglichkeiten in den Industrieparks vor. Beide Seiten betonten die Bedeutung neuer deutscher Investitionen und wirtschaftlicher Partnerschaften, die konkrete Vorteile für beide Länder bringen sollen. Auch der Beitrag europäischer Fördermittel zur regionalen Entwicklung sowie die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Unternehmen und lokalen Akteuren wurden hervorgehoben.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Bewahrung der deutschen Sprache und kulturellen Identität der deutschen Gemeinschaft im Kreis Bihor. Dabei wurde insbesondere die Bedeutung der Weitergabe der Sprache an jüngere Generationen angesprochen. Familien, Bildungseinrichtungen und die Organisationen der deutschen Minderheit sollen dabei gemeinsam eine wichtige Rolle übernehmen.

Die kulturelle und sprachliche Vielfalt sei eine Stärke des Kreises Bihor und zugleich eine wichtige Grundlage für die lokale Entwicklung und die europäische Zusammenarbeit, hieß es in einer Mitteilung der Präfektur. Das Treffen unterstrich die Bedeutung des deutsch-rumänischen Dialogs in den Bereichen Wirtschaft, Bildung und Kultur.