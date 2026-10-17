Deutsche Kultur verbindet Generationen

Von: Ulrich Brunhuber

Mit deutschen Volksliedern und Tänzen, einer Gemäldeausstellung und einer Buchvorstellung hat das Demokratische Forum der Deutschen in Bacău am Samstag, dem 10. Oktober, sein Oktoberfest 2026 gefeiert. Im Kulturzentrum „George Apostu“ kamen Forumsamitglieder und Gäste zusammen, um deutsche Kultur zu erleben und Kontakte über Orts- und Generationengrenzen hinweg zu pflegen.



Das Forum in Bacau verband mit der Veranstaltung mehrere Anliegen: Es wollte deutsche Traditionen vermitteln, den Zusammenhalt der Gemeinschaft stärken und die deutsche Minderheit im kulturellen Leben der Stadt sichtbarer machen.



Die Projektkoordination lag bei Vorstandsmitglied Sorin Ursescu. Zu den Gästen gehörten Carmen Cobliș, Geschäftsführerin des Regionalforums Altreich, Vertreter der Foren aus Onești, Moinești und Piatra Neamț sowie Repräsentanten anderer Minderheiten, der Presse, weiterer Organisationen und des öffentlichen Lebens. Carmen Cobliș begrüßte die Gäste. Die frisch wiedergewählte Vorsitzende des Forums, Mihaela Brunhuber, führte durch die Veranstaltung.



Einen Schwerpunkt bildete die Ausstellung mit Gemälden von Elena Oboroceanu sowie dem Ehepaar Luminița und Sorin Ursescu. Ihre Arbeiten gaben Einblicke in das künstlerische Schaffen innerhalb der Gemeinschaft. Zugleich bot die Ausstellung den Kunstschaffenden Gelegenheit, ihre Werke einem größeren Publikum vorzustellen und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen.



Vorgestellt und an die Teilnehmer verteilt wurde außerdem die zweite Auflage des zweisprachigen Bildbandes „Fantasie und Realität“ von Doina Hlinka, Gustav Hlinka und Klaus Fabritius. Elena Oboroceanu sprach über die naive Malerei und stellte die Autoren des Bandes vor.



Die Tanzgruppe „Sonnenschein“ vom Lyzeum „Spiru Haret“ in Moinești zeigte unter der Leitung von Alina Popa eine Folge deutscher Volkstänze. Ihr Auftritt entsprach einem wichtigen Anliegen der Veranstalter, junge Menschen in die Kulturarbeit einzubeziehen und sie zur Pflege überlieferter Traditionen zu ermutigen. Die Begegnung zwischen jüngeren und älteren Teilnehmern gab zugleich Gelegenheit zum Austausch zwischen den Generationen.



Für deutsche Volkslieder sorgten der Chor „Edelweiss“ und die Musikgruppe „Harmonie“ vom Deutschen Forum Piatra Neamț. Doru Sascau spielte traditionelle Stücke auf dem Akkordeon. Auch Mihai Todașcă, der langjährige frühere Vorsitzende des Forums Bacau, wirkte am musikalischen Programm mit. Kurze künstlerische Beiträge von Mitgliedern und Gästen ergänzten die Darbietungen.



Die Beteiligung der benachbarten Foren unterstrich den regionalen Charakter des Treffens. Neben dem gemeinsamen Kulturerlebnis bot das Oktoberfest Raum, bestehende Verbindungen zu pflegen und Anregungen für weitere gemeinsame Veranstaltungen auszutauschen. Die Begegnung mit Angehörigen anderer Minderheiten und weiteren Gästen gehörte dabei ausdrücklich zum Konzept. Auf der Website des Forums, www.forumbacau.ro, wird auch diese Veranstaltung dokumentiert und bleibt so auch über den Festtag hinaus präsent.



So verband das Fest die Pflege der eigenen kulturellen Identität mit der Öffnung gegenüber der Stadtgesellschaft. Das Forum wollte nicht nur sein bestehendes Publikum ansprechen, sondern auch bei weiteren Menschen Interesse an der deutschen Kultur wecken und sie zur aktiven Teilnahme am kulturellen Leben ermutigen. Malerei, Buch, Musik und Tanz boten dafür unterschiedliche Zugänge.

Ulrich Brunhuber