Bei den Gesprächen zwischen Premier Luca Niculescu und Staatsminister Gunther Krichbaum im Victoria-Palast wurden u.a. die soliden interkulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben, die der deutschen Minderheit in Rumänien und der rumänischen Diaspora in Deutschland zu verdanken sind, wobei Krichbaum die jüngsten „Stigmatisierungsversuche“ letzterer stark ablehnt, wie er betonte. 2028 ist Rumänien außerdem Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: gov.ro

Bukarest (ADZ) – Premierminister Luca Niculescu hat am Montag den deutschen Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Gunther Krichbaum, im Victoria-Palast empfangen. Hauptthemen der Gespräche war die Weiterentwicklung der wirtschaftlichen und investitionellen Kooperation, so das Regierungskommunique. „Als strategischer Partner Rumäniens ist Deutschland unser Hauptinvestor und zweites Zuhause für über 900.000 Landsleute“, erklärt Niculescu. Die rumänische Regierung schätze die „starke Unterstützung Deutschlands“ zur Sicherheit in der Schwarzmeerregion, für Rumäniens Beitritt zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie für „adäquate Geldzuweisungen“ an Rumänien im mehrjährigen Finanzrahmen der EU (2028-2034).



Beide Seiten unterstrichen das hohe Potenzial für eine Intensivierung des Handelsaustausches durch neue deutsche Investitionen in Schlüsselbereiche der rumänischen Wirtschaft sowie durch Stimulierung des rumänischen Exports. Beide betonten die Bedeutung der deutschen Minderheit in Rumänien und der gut integrierten rumänischen Diaspora in Deutschland als Pfeiler der soliden interkulturellen Beziehungen.