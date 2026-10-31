Deutscher Roadmovie „Morgen irgendwo am Meer“ im Victoria Kino

Von: Andreea Oance

Temeswar – Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar/Timișoara lädt zum Film ein. Am Mittwoch, dem 4. November, wird um 17 Uhr der deutsche Film von Patrick Büchting „Morgen irgendwo am Meer“ aus dem Jahr 2023 im Victoria-Kino gezeigt. Im Anschluss spricht der Regisseur mit dem Publikum über seinen Debütfilm und die Entstehung des Projekts. Der Eintritt kostet 15 Lei.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman der deutsch-rumänischen Autorin Adriana Popescu und erzählt von vier Jugendlichen, die nach dem Abitur zu einer Autoreise von Deutschland über Frankreich und Spanien nach Portugal aufbrechen. Was als sommerliches Abenteuer beginnt, entwickelt sich zu einer Reise der Selbstfindung: Freundschaften werden auf die Probe gestellt, unerwartete Gefühle entstehen und die jungen Menschen müssen sich mit ihren Ängsten, ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft auseinandersetzen. Der Roadmovie beleuchtet den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter – eine Lebensphase, in der neue Freiheiten auch Unsicherheit und Verantwortung mit sich bringen. Die Fahrt zum Meer wird zum Sinnbild für die Suche nach dem eigenen Weg.

Büchting realisierte den 84-minütigen Spielfilm als Abschlussprojekt seines Studiums. Seine Premiere feierte der Film 2023 beim Internationalen Filmfest Bremen, wo er den Publikumspreis für den besten Film aus Niedersachsen erhielt. Später wurde er auch bei Kinder- und Jugendfilmfestivals ausgezeichnet.

Nach der Vorführung gibt der Regisseur Patrick Büchting Einblicke in die Entstehung des Films, seine künstlerischen Entscheidungen und die Herausforderungen bei der Realisierung seines ersten Langfilms. Im Mittelpunkt stehen außerdem das Kino für junge Menschen und die Frage, wie persönliche Erfahrungen zu Filmgeschichten werden. Die Frage-Antwort-Runde mit dem Regisseur wird auf Deutsch/Englisch ablaufen.

Am selben Tag leitet Büchting zudem einen Workshop für Studierende des Fachbereichs Foto-Video an der Kunstfakultät und für Studierende der Schauspielabteilung der West-Universität Temeswar.

Die Veranstaltung in Temeswar wird mit Unterstützung des Deutschen Kulturzentrums und des Goethe-Instituts organisiert. Weitere Informationen zum Film sind von der offiziellen Webseite morgenirgendwoammeer.de/ abrufbar. Tickets sind von der Webseite des Kinos cinema-timisoara.ro erhältlich.