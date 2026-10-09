Von: Erwin Josef Țigla

Am Dienstag, dem 6. Oktober, wurden in Reschitza zwei Veranstaltungen organisiert, die Deutschland in den Mittelpunkt gestellt haben.

Am Vormittag fand im „Diaconovici – Tietz“-Nationalkolleg Reschitza die Überreichung im festlichen Rahmen der Diplome DSD I – Deutsches Sprachdiplom, im Beisein der Schulleitung, Direktor Leontin Prodan und stellv. Direktorin Sonia Maria Chwoika – sie unterrichtet Deutsch-als-Muttersprache an dieser Schuleinheit – statt. Als Gäste waren dabei Dr. phil. Claudia Spantzel, Fachberaterin für Deutsch in West-Rumänien seitens der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen der Bundesrepublik Deutschland, und der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen.



Ab 15:00 Uhr wurde im „Frédéric Ozanam”-Sozialzentrum Reschitza der Globale Gedenktag der Auslandsdeutschen (I. Auflage), eine Initiative des Netzwerks deutschsprachiger Medien weltweit (IMH) begangen. Gezeigt wurde eine Fotoausstellung „Wolfsberg“ mit Fotos von DaF-Lehrerin Alexandra Damșea aus dem Jahr 2006, gefolgt von einem deutschen Volkstanzauftritt mit den „Enzians“ (Koordination: Marianne & Nelu Florea).