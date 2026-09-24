Die „Anti-Scroll“-Revolution startet in Temeswar

Von: Andreea Oance

In einer Ära, in der Algorithmen unsere Aufmerksamkeit diktieren und Feeds mit Influencern und endlosem Content überflutet werden, schlägt ein Jugendlicher aus Temeswar/Timișoara zusammen mit seinem Vater eine radikale Alternative vor. Sie haben die „Rezonect“-App ins Leben gerufen und nehmen sich dabei vor, keine Plattform für Reichweite oder Image anzubieten, sondern einen bewusst begrenzten digitalen Raum, der ausschließlich für echte Freunde geschaffen wurde.

Das Paradoxon des digitalen Zeitalters trifft uns täglich: Wir sind vernetzter als je zuvor, aber gleichzeitig immer einsamer. Wir haben Tausende von virtuellen Freunden, scrollen endlos durch makellose Storys und wissen oft mehr über das Leben von Fremden im Internet als über den tatsächlichen Zustand unserer besten Freunde. Gefangen in Benutzeroberflächen, die darauf ausgelegt sind, unsere Zeit zu monetarisieren, haben wir das soziale Leben in eine reine Imagepflege verwandelt und Authentizität gegen Filter eingetauscht.



Aus diesem tiefgreifenden Problem entstand eine Idee, die nun mitten im Herzen des Banats Form annimmt. Alex Ciorecan, ein 18-jähriger Schüler der 12. Klasse aus Temeswar, hat beschlossen, nicht nur ein passiver Konsument des Internets zu sein, sondern dessen Architekt. Gemeinsam mit seinem Vater Marius Ciorecan, einem Experten mit drei Jahrzehnten IT-Erfahrung, hat Alex Rezonect entwickelt – eine Social-Media-App, die nicht für die große Bühne, sondern für echte menschliche Beziehungen gebaut ist.



Alex ist kein Neuling in der Online-Welt. Im Alter von nur 16 Jahren gelang es ihm, einen YouTube-Kanal auf eine beeindruckende Community von über 150.000 Abonnenten auszubauen. Diese Erfahrung gab ihm einen einzigartigen Insider-Einblick in die Art und Weise, wie globale Plattformen die Aufmerksamkeit der Nutzer durch aggressive Algorithmen manipulieren. „Die heutigen Netzwerke starteten mit der Idee, uns zu verbinden, aber nach und nach ging es nur noch darum, wie lange man uns auf der Plattform halten kann“, erklärt Alex Ciorecan. „Kurzvideoformate wie Reels oder TikTok nutzen Algorithmen, die absolut alles über dich lernen, nur um dich in einer Echo Chamber zu halten. Man schaut auf die Uhr und merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Rezonect hat keinen Algorithmus. Die Inhalte werden rein chronologisch angezeigt und stammen ausschließlich von deinen echten Freunden“, sagt der junge Mann.



Die Idee zu Rezonect wurde vor zwei Jahren während eines einfachen Vater-Sohn-Spaziergangs geboren. Als sie über die Toxizität der Online-Umgebung sprachen, stellte Alex fest, dass er zwar genau wusste, was irgendwelche Influencer taten, aber keine Ahnung hatte, wie es seinen 15 engsten Freunden wirklich ging. „Ich konnte zwar in einer Story sehen, dass ein Freund am Meer ist, aber ob er dort glücklich oder traurig war, wusste ich nicht“, gesteht er.



Der enge Kreis: Ein Limit von 30 Freunden und der echte „Vibe“



Der fundamentale Unterschied zwischen Rezonect und den Giganten aus dem Silicon Valley liegt in der Architektur des Produkts. Wer die App öffnet, landet nicht in einem unendlichen Strom von öffentlichen Beiträgen, sondern direkt in einem visuellen Bereich, in dem der emotionale Zustand des eigenen Freundeskreises sofort sichtbar ist.



Die App führt einzigartige Funktionen ein, um falsches Verhalten im Netz zu stoppen: Ein Limit von maximal 30 Freunden und somit eine bewusste psychologische Barriere. Der Nutzer wird gezwungen, selektiv zu sein. Das nimmt den Druck, flüchtige Bekanntschaften zu sammeln, vor denen man sich ohnehin nicht verletzlich zeigen würde. Eine weitere Funktion ist die aktuelle Stimmung durch klar definierte Farben auszudrücken. Freunde können so ihren echten emotionalen Zustand teilen. Sieht man, dass ein Freund traurig ist, schreibt man ihm; ist er glücklich, freut man sich mit ihm. Die Beiträge (stets ungefiltert) verschwinden nach 24 Stunden. Das System nutzt jedoch ein Prinzip der reinen sozialen Interaktion: Jede herzliche Reaktion von Freunden verlängert das Leben des Beitrags um weitere vier Stunden, was die gegenseitige Wertschätzung innerhalb der Gruppe stärkt.



App „Made in Temeswar“, ganz ohne Künstliche Intelligenz



In einer Ära, die vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) dominiert wird, haben die Gründer von Rezonect einen bewussten Gegenweg gewählt. Die App wurde von Grund auf von Hand geschrieben. Hinter der technischen Sicherheit steht Marius Ciorecan, dessen 30-jährige Erfahrung im IT-Bereich eine robuste Infrastruktur garantiert, die streng auf die DSGVO-Richtlinien abgestimmt ist. „Es gibt heute viele Apps, die schnell mithilfe von KI zusammengeschustert werden, aber überhaupt nicht sicher sind“, betont Alex. Das Vater-Sohn-Gespann arbeitete anderthalb Jahre an der reinen Entwicklung. Dabei bilden sie das perfekte Team: Der Enthusiasmus und die Vision eines Gen-Z-Teenagers, gepaart mit dem technischen und finanziellen Pragmatismus eines erfahrenen Programmierer-Vaters.



Herausforderung des Herbstes: Netzwerk aus Schülern aufzubauen



Seit dem Marktstart vor etwa drei Monaten hat die App bereits eine Community von knapp tausend Nutzern gewonnen. Dennoch stehen die Gründer vor der schwierigsten Hürde der Tech-Welt: dem Network Effect (Netzwerkeffekt), sagen sie. „Das größte Problem ist, dass man die App nicht alleine nutzen kann. Man muss sie direkt zusammen mit seiner bestehenden Freundesgruppe starten“, erklärt Alex. Um diese Hürde zu nehmen, plant der junge Unternehmer in diesem Herbst ein gezieltes Offline-Marketing. Er möchte persönlich von Klasse zu Klasse in den Schulen und Universitäten von Temeswar gehen, um das Konzept direkt geschlossenen Freundeskreisen vorzustellen. Die Zielgruppe ist klar definiert: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 24 Jahren. Der langfristige Plan ist ehrgeizig: Das Modell in Temeswar validieren, national expandieren und Rezonect in einigen Jahren zu einer internationalen Marke machen. Eine Monetarisierung soll erst dann eine Rolle spielen, wenn die Community Millionen von Menschen zählt, sagt der Jugendliche.



Ein Weg ohne Angst vor dem Scheitern



Auf die Frage, ob er Angst davor habe, dass sein Projekt den globalen Erfolg verfehlen könnte, zeigt Alex eine bemerkenswerte, für die neue Generation von Gründern typische Reife: „Selbst wenn es nicht klappt, habe ich enorm viel gelernt – sowohl technisch als auch im Business-Bereich. Für mich gibt es keine Fehler, sondern nur Lektionen für die Zukunft. Mein Weg führt ganz klar in das Unternehmertum.“



In einer digitalen Landschaft, die oft von Cyberbullying und digitalem Hass geprägt ist, bringt die Initiative des Temeswarer Schülers einen Hoffnungsschimmer. Rezonect will die großen Unterhaltungsplattformen nicht zerstören, sondern eine lebenswichtige Lücke füllen: „uns den Raum zu geben, die soziale Maske abzulegen und einfach wir selbst zu sein – vor den Menschen, die wirklich zählen“, schließt Alex Ciorecan.