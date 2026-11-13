Die Armut und ihre vielen Gesichter

Von: Raluca Nelepcu

Ein Paar neue Schuhe, eine warme Winterjacke oder einfach nur die Möglichkeit, mit den Klassenkameraden auf einen Schulausflug zu fahren. Was für viele Kinder selbstverständlich ist, bleibt für andere ein unerfüllter Wunsch. Während die einen von ihrem nächsten Urlaub erzählen, überlegen andere, ob ihre Eltern das Geld für neue Kleidung aufbringen können. Während manche Schüler nach dem Unterricht Nachhilfe erhalten oder an Freizeitaktivitäten teilnehmen, fehlt es anderen bereits an einem ruhigen Platz zum Lernen. Armut zeigt sich im Alltag von Kindern nicht nur durch leere Geldbörsen, sondern vor allem durch verpasste Chancen, durch das Gefühl, nicht dazuzugehören, und durch Unterschiede, die mit zunehmendem Alter immer deutlicher werden.



Wie tief diese Unterschiede reichen, verdeutlicht eine neue Erhebung der rumänischen Kinderschutzorganisation „Salvați Copiii“. Befragt wurden 682 Kinder zwischen sieben und 17 Jahren, die an Bildungsförderprogrammen der Organisation in 13 rumänischen Ortschaften teilnehmen. Die Ergebnisse, die am 9. November veröffentlicht wurden, zeichnen ein Bild von den Bedürfnissen sozial benachteiligter Kinder. Zugleich machen sie deutlich, dass es nicht allein um materielle Unterstützung geht, sondern auch um Bildung, soziale Teilhabe und das Gefühl, mit Gleichaltrigen mithalten zu können.



An erster Stelle der Wünsche stehen Kleidung und Schuhe. 58 Prozent der befragten Kinder geben an, diese besonders dringend zu benötigen. Fast ebenso viele, nämlich 55 Prozent, wünschen sich zusätzliche Unterstützung beim Lernen und bei den Hausaufgaben. Für 52 Prozent ist es wichtig, gemeinsam mit ihren Klassenkameraden an Ausflügen, Besichtigungen oder Ferienlagern teilnehmen zu können. Gerade dieser letzte Wunsch zeigt, dass Kinder Armut nicht ausschließlich als materiellen Mangel erleben. Sie möchten dazugehören, gemeinsame Erinnerungen sammeln und nicht ausgeschlossen werden, wenn ihre Mitschüler von Erlebnissen berichten, die sie selbst nicht teilen konnten.



Wenn Armut den Schulalltag bestimmt



Die Liste der Bedürfnisse ist lang. 43 Prozent der befragten Kinder wünschen sich eine größere oder komfortablere Wohnung. 37 Prozent benötigen nach eigenen Angaben mehr oder bessere Lebensmittel. Ebenso viele hätten gerne mehr Spiele und Spielsachen. Fast jedes dritte Kind, nämlich 31 Prozent, wünscht sich einen besseren Zugang zum Internet und zu digitalen Geräten. Für 26 Prozent stellen Hygieneprodukte einen wichtigen Bedarf dar.



Dabei verändern sich die Wünsche mit dem Alter. Jüngere Kinder nennen besonders häufig Spielzeug und Spiele, während Schüler der Mittelstufe verstärkt Unterstützung beim Lernen benötigen. Unter ihnen geben 59 Prozent an, zusätzliche schulische Hilfe zu brauchen. Jugendliche nehmen dagegen nahezu alle untersuchten Formen der Benachteiligung stärker wahr. Besonders ausgeprägt ist bei ihnen der Bedarf an Hygieneprodukten.



Auch zwischen Mädchen und Jungen zeigen sich Unterschiede. Während 61 Prozent der Mädchen Kleidung und Schuhe als besonders wichtig einstufen, sind es bei den Jungen 54 Prozent. Jungen nennen hingegen häufiger den Bedarf an Lebensmitteln und digitalen Geräten.



Besonders aufschlussreich ist die Frage, wie Kinder ihre eigene finanzielle Situation im Vergleich zu jener ihrer Freunde und Mitschüler einschätzen. 46 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass ihre Familie ärmer ist als die Familien der meisten Gleichaltrigen. Mit zunehmendem Alter wächst dieses Bewusstsein. Während sich unter den Grundschulkindern 45 Prozent als finanziell benachteiligt betrachten, sind es unter den Jugendlichen bereits 59 Prozent.



Die Ergebnisse legen nahe, dass Armut mit zunehmendem Alter nicht nur deutlicher erkannt, sondern auch stärker im Vergleich mit anderen wahrgenommen wird. Das kann sich auf das Selbstwertgefühl, die sozialen Beziehungen und die schulische Entwicklung auswirken.



Gerade die Schule könnte solche Unterschiede zumindest teilweise ausgleichen. Doch auch hier sind die Ausgangsbedingungen höchst ungleich. Kinder aus wohlhabenderen Familien können häufig auf zusätzliche Lernmaterialien, private Nachhilfe oder Unterstützung durch ihre Eltern zurückgreifen. In finanziell belasteten Familien fehlen dagegen oftmals Zeit, Geld oder geeignete Lernbedingungen.



Wie wichtig gezielte Fördermaßnahmen sind, zeigen die Erfahrungen der Kinder, die bereits an den Programmen von „Salvați Copiii“ teilnehmen. Mehr als die Hälfte der Befragten, 54 Prozent, erklärt, inzwischen Dinge bewältigen zu können, die ihnen vor der Teilnahme nicht gelungen seien. Dazu zählen das selbstständigere Erledigen der Hausaufgaben, ein besseres Verständnis des Unterrichtsstoffs und bessere schulische Leistungen.



Die Kinder berichten aber auch von Fortschritten, die über den Unterricht hinausgehen: Sie haben neue Freundschaften geschlossen, an Ausflügen oder sportlichen Aktivitäten teilgenommen und mehr Selbstvertrauen gewonnen. Manche geben an, besser mit ihren Gefühlen umgehen oder sich gegen Mobbing wehren zu können.



Für viele ist das Bildungszentrum zudem der wichtigste Ort, an dem sie ihre Hausaufgaben erledigen. 86 Prozent der befragten Kinder geben an, dies gewöhnlich im Rahmen der Förderprogramme zu tun. Nur jeweils sechs Prozent erledigen ihre Aufgaben in der Schule beziehungsweise zu Hause.



Trotz der bereits erhaltenen Hilfe bleibt der Förderbedarf groß. Be-sonders häufig wünschen sich die Kinder weiterhin Unterstützung bei den Hausaufgaben, beim Verständnis des Unterrichtsstoffs und beim Lesen. Daneben spielen Freizeitaktivitäten eine wichtige Rolle. Die Programme erfüllen somit eine doppelte Funktion: Sie helfen, schulische Rückstände abzubauen, und eröffnen Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe.



Weihnachtsbäume für bessere Zukunftschancen



Um solche Angebote langfristig zu finanzieren, setzt die Organisation auch in diesem Jahr auf eine mittlerweile traditionsreiche Spendenveranstaltung. Am 3. Dezember findet im Nationalen Kunstmuseum Rumäniens in Bukarest die 26. Ausgabe des Weihnachtsbaumfestivals statt. Bereits zum sechsten Mal in Folge wird die Gala in Zusammenarbeit mit dem Museum organisiert.



Im Mittelpunkt stehen außergewöhnliche Weihnachtsbäume, die eigens für diesen Anlass von Designern gestaltet werden. Sie werden während der Veranstaltung versteigert. Der Erlös fließt in Bildungs- und Sozialprogramme für Kinder aus benachteiligten Familien.



Was zunächst wie eine festliche Wohltätigkeitsveranstaltung erscheint, hat sich im Laufe eines Vierteljahrhunderts zu einer bedeutenden Finanzierungsquelle für die Arbeit der Organisation entwickelt. Bei den bisherigen 25 Ausgaben wurden insgesamt mehr als 11 Millionen Euro gesammelt. Nach Angaben von „Salvați Copiii“ konnten damit über 287.000 Kinder unterstützt werden.



Davon erhielten fast 206.000 Kinder beziehungsweise ihre Familien sozioökonomische Unterstützung und psychologische Beratung. Weitere fast 12.000 Kinder nahmen an Sommerkindergärten teil, während etwa 5500 über das Programm „Die zweite Chance“ wieder Zugang zu Bildung erhielten. Insgesamt fast 64.000 Kinder wurden in Nachmittagsbetreuungs- und Förderprogramme aufgenommen. Allein bei der letztjährigen Ausgabe kamen mehr als eine Million Euro zusammen. Die Versteigerung von 24 kunstvoll gestalteten Weihnachtsbäumen ermöglichte nach Angaben der Organisation sozialpädagogische Unterstützung für mehr als 15.000 Kinder.